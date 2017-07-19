Il Sole 24 Ore: nasce 'Gen Z Intelligence Report'

Per 60% giovani conta piu' equilibrio vita/lavoro di carriera (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 set - Per i giovani italiani l'equilibrio tra vita privata e lavoro e' la priorita' assoluta (60,4%), seguito da stabilita'/sicurezza (47,6%) che supera sia la retribuzione (39,6%) sia l'ambizione di carriera (29,8%): sono questi alcuni dei dati che emergono dal 'Gen Z Intelligence Report', la prima indagine continuativa italiana dedicata alla Generazione Z e alla sua relazione con il mondo del lavoro realizzata da Il Sole 24 Ore, con 24 ORE Ricerche e Studi, in partnership con WTW e con la collaborazione di University Box. Ben un giovane su due (il 52%) lascerebbe l'azienda se sottoposto a carichi di lavoro insostenibili. La percentuale, analoga a quella di chi abbandonerebbe il lavoro in caso di retribuzione poco competitiva (54%), conferma ancora una volta come il fattore premiante per le aziende che devono catturare e trattenere i giovani talenti sia quello di garantire un corretto rapporto tra retribuzione, attivita' richieste ed equilibrio vita/lavoro.

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(RADIOCOR) 15-09-26 18:23:53 (0653) 5 NNNN