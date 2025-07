Il Sole 24 Ore: l'8 'Payments Summit - Evoluzioni, regole e opportunita' dell'attuale mondo dei pagamenti'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 lug - Il Sole 24 Ore presenta la seconda edizione del Payments Summit - Evoluzioni, regole e opportunita' dell'attuale mondo dei pagamenti, in programma martedi' 8 luglio 2025, dalle 9:30 alle 12:30, presso l'Auditorium del Sole 24 Ore, in viale Sarca 223, Milano.

L'evento si conferma un punto di riferimento per istituzioni, imprese e operatori del settore, con un programma che affronta i grandi temi dell'attualita': intelligenza artificiale, sicurezza, nuove tecnologie e tutela del consumatore.

L'apertura dei lavori sara' incentrata sul ruolo dell'innovazione come leva competitiva per il Paese. A seguire, si portera' l'attenzione sulle nuove sfide regolamentari e sul progetto europeo dell'euro digitale. Lo stato dell'arte del mercato sara' affidato all'analisi sull'evoluzione dell'industria dei pagamenti, tra numeri e trend emergenti.

Spazio poi al primo panel della giornata, incentrato sul tema 'L'AI come mezzo per migliorare la sicurezza dei pagamenti, personalizzare l'esperienza dell'utente e creare nuove opportunita' transazionali'. Il dibattito offrira' spunti sul ruolo dell'intelligenza artificiale nel migliorare la sicurezza delle transazioni e nel disegnare nuove esperienze per gli utenti.

Successivamente, si parlera' di come le transazioni elettroniche potranno diventare un motore di innovazione e crescita, sia per le aziende che per la Pubblica Amministrazione. Seguira' un approfondimento sullo stesso tema con il confronto tra aziende pubbliche e private del settore pagamenti.

Nel talk successivo, dal titolo 'Navigare verso il futuro: come l'evoluzione dei pagamenti digitali sta trasformando i settori economici', il focus si spostera' sull'impatto settoriale delle nuove forme di pagamento per analizzare le trasformazioni in atto nei comparti piu' esposti alla rivoluzione digitale, dal turismo alla mobilita', con esempi concreti e riflessioni sui modelli di business emergenti.

Tra i relatori: Alessia Vita, Vice capo della Divisione Normativa, Ricerca e Supporto Tecnico dell'Unita' euro digitale della Banca d'Italia, il Gen. B. Stefano Commentucci, Capo di Stato Maggiore del Comando Regionale Lombardia della Guardia di Finanza, Matteo Valenti, Chief Product Officer Bancomat, Andrea Zamboni, Digital Solutions Director Visa, Pasquale Barbalace, Head of Payments & Cash Management Products Italy, UniCredit, Emiliano Doveri, PA e transit Director, Nexi Main partner dell'edizione 2025 del Payments Summit sono KPMG e UniCredit. Official partner sono Bancomat, Nexi, PagoPA e Visa. Con il contributo di Bea Finance.

La partecipazione e' gratuita previa registrazione al link: 24oreventi.ilsole24ore.com/payments-summit-2025.

