Il Sole 24 Ore: l'1 febbraio Focus Norme e Tributi sulle novita' in materia di lavoro

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 gen - Le regole fiscali sul welfare aziendale cambiano i calcoli per capire quali fringe benefit concedere ai propri dipendenti? E come funziona la deduzione al 120% sull'Irpef e sull'Ires, riservata alle imprese che fanno assunzioni a tempo indeterminato? Sono solo due delle domande a cui risponde il Focus Norme e Tributi del Sole 24 Ore in edicola giovedi' 1 febbraio dedicato a tutte le novita' in materia di lavoro. Un'analisi non solo degli incentivi all'occupazione, ma anche della gestione di congedi parentali, smart working, maternita' e lavoratori all'estero. Senza trascurare gli adempimenti fiscali. Il Focus sara' in edicola con Il Sole 24 Ore del 1 febbraio a 1 euro, oltre al prezzo del quotidiano.

