Il Sole 24 Ore: in edicola il 16/09 il libro 'Danzare nella tempesta"

"Viaggio nella fragile perfezione del sistema immunitario' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 set - E' in edicola dal 16 settembre con Il Sole 24 Ore il libro 'Danzare nella tempesta. Viaggio nella fragile perfezione del sistema immunitario', di Antonella Viola, immunologa, per raccontare il corpo umano come mappa di resistenza e adattamento per ripensare il nostro modo di abitare il mondo.

Ogni giorno, il nostro corpo comunica, si adatta, si difende.

Il sistema immunitario ascolta i segnali che arrivano dall'ambiente e dall'interno, costruisce memoria, affronta l'ignoto. E' un sistema sofisticato, capace di affrontare qualsiasi nemico, e che noi abbiamo imparato a sostenere con strumenti come i vaccini.

Ma non e' solo una questione biologica: e' anche una metafora potente della nostra capacita' di convivere con il cambiamento. In un tempo in cui il mondo sembra attraversato da continue tempeste - pandemie ed emergenze sanitarie, climatiche, sociali - il saggio ci invita a guardare dentro noi stessi per trovare risposte, accompagnandoci, con chiarezza e passione, in questa esplorazione intrecciando scienza, filosofia e attualita'. La pandemia, ci ricorda, non e' stata una sorpresa assoluta, ma ci ha colti impreparati. E non sara' l'ultima. Le risposte politiche e sociali sono spesso dettate dalla paura, ma il nostro corpo ci insegna che la resilienza nasce dalla collaborazione, dalla comunicazione, dalla capacita' di adattarsi.

'Se guardiamo dentro noi stessi troveremo una grande lezione sulla convivenza fra le parti e il tutto, fra gli individui e l'ambiente che li circonda.' Il virus ha portato con se' le contraddizioni di un sistema globale che ignora il clima e le disuguaglianze. Eppure, la scienza, con la sua cautela e leggerezza, ci offre strumenti per comprendere e agire. Dunque, il libro e' un invito a vivere con consapevolezza, a riconoscere la fragilita' come forza, e a danzare, con grazia e intelligenza, anche nel mezzo del caos, Un appello alla responsabilita' collettiva: nessuno puo' prescindere dagli altri, ne' dall'ambiente.

Scritto con uno stile diretto, empatico e divulgativo, il saggio e' capace di coinvolgere il lettore in una narrazione che intreccia biologia, pandemia, cambiamento climatico e disuguaglianze sociali espressi in concetti complessi ma accessibili anche a chi non ha una formazione medica.

Danzare nella tempesta. Viaggio nella fragile perfezione del sistema immunitario e' in edicola al costo di euro 12,90 con Il Sole 24 Ore dal 16 settembre.

