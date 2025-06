Il Sole 24 Ore: in edicola dal 12 giugno il libro 'Welfare per tutti' di Pillera

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 giu - Molti parlano di lavoro, pochi lo conoscono davvero. Welfare per tutti nasce dall'esperienza diretta tra le mura di uffici e aziende di Gianluca Pillera, il consulente al lavoro, e della rete di professionisti del suo portale. Questo libro offre strumenti e consigli pratici a imprenditori, manager e dipendenti che desiderano migliorare la propria vita professionale.

Dalla gestione del tempo alla comunicazione efficace, fino al processo decisionale, qui troverai esempi concreti e suggerimenti per affrontare le difficolta' del mondo professionale, per costruire relazioni proficue e raggiungere i tuoi obiettivi. Perche' il lavoro permea le nostre esistenze e merita di essere affrontato con consapevolezza.

'Gianluca Pillera rappresenta l'emblema dell'evoluzione di questa professione. Per oltre vent'anni, come consulente del lavoro innovativo e qualificato che opera in un territorio vivace e dinamico, ha vissuto a stretto contatto con aziende in trasformazione, ascoltando le storie di chi contribuisce quotidianamente al funzionamento delle aziende, cercando di rispondere alle loro domande. Questo libro raccoglie le sue esperienze sul campo, propone metodi testati e offre percorsi concreti per rafforzare la propria posizione professionale', Eraldo Minella, Direttore Generale Servizi Professionali e Formazione Gruppo 24 ORE.

Il volume sara' in edicola, per un mese, dal 12 giugno al costo di euro 12,90 (oltre al prezzo del quotidiano); sara' disponibile nelle librerie dal 20 giugno a euro 16,90.

