Il Sole 24 Ore: in edicola da sabato 22 giugno il volume "Care to dare"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 giu - Nel panorama sempre piu' competitivo e dinamico delle organizzazioni moderne emerge la necessita' di trasformare radicalmente il modo in cui i leader interagiscono con i loro team. Per offrire una prospettiva innovativa sulla leadership, basata su principi di empatia e connessione umana, Il Sole 24 Ore presenta in edicola da sabato 22 giugno, e in libreria da venerdi' 28, il volume "CARE TO DARE. Le basi sicure della leadership che liberano il potenziale di tutto il team".

Scritto da tre esperti di fama mondiale - George Kohlrieser, Susan Goldsworthy e Duncan Coombe - il libro introduce il concetto di Secure Base Leadership, un approccio che pone al centro la fiducia e la sicurezza psicologica. Questo modello non si limita a fornire competenze tecniche, ma promuove un modo di essere che incarna la cura e l'attenzione verso i collaboratori. Secondo gli autori, solo costruendo solide basi di fiducia e' possibile liberare il potenziale straordinario delle persone e stimolare una propensione sana al rischio. In "CARE TO DARE", Kohlrieser, tra l'altro autore di bestseller internazionali, e i suoi co-autori dimostrano che la leadership efficace va oltre il semplice comando e controllo. Attraverso esempi concreti e ricerche approfondite, il libro mostra come i leader possano creare ambienti di lavoro dove l'ansia e' ridotta al minimo e la propensione al rischio e' incoraggiata. Questo e' il terreno fertile per prestazioni elevate sostenibili, cambiamento positivo e innovazione continua. Daniel Goleman, celebre per il suo lavoro sull'intelligenza emotiva, descrive "CARE TO DARE" come un'opera essenziale per ogni leader che aspiri a migliorare i risultati del proprio team. Goleman sottolinea come il libro dimostri che empatia e sintonia non sono una perdita di tempo, ma elementi cruciali per il successo organizzativo: 'Care to Dare trasmette un messaggio fondamentale e urgente a ogni leader: empatia e sintonia non sono una perdita di tempo nelle organizzazioni e nelle aziende, ma sono essenziali per il successo. George Kohlrieser dimostra con autorevolezza, profondita' e vivacita' che la gentilezza e' la base su cui i leader possono 'sfidare' i propri collaboratori. Ogni leader che vuole ottenere e migliorare i risultati del suo team deve leggere questo libro'.

Nella prefazione all'edizione italiana del volume si legge che 'Pubblicare oggi in Italia un libro che propone uno stile di leadership bilanciato tra il prendersi cura (care) e l'osare (dare) e' un atto innovativo e controcorrente.

Spesso, i modelli di leadership attuali sono orientati verso fermezza e autoritarismo, mascherando difficolta' relazionali con rigidita' e richieste di disciplina. Al contrario, "Care to Dare" promuove una leadership gentile e relazionale, che incoraggia comprensione e partecipazione, affiancando al prendersi cura la capacita' di ispirare e correre rischi.

George Kohlrieser, uno degli autori principali, porta una vasta esperienza come negoziatore di ostaggi e psicoterapeuta, applicata poi nel contesto organizzativo.

Kohlrieser, insieme a Susan Goldsworthy e Duncan Coombe, propone un equilibrio tra cura e innovazione, basato su basi sicure che promuovono esplorazione e cambiamento. La storia professionale di Kohlrieser dimostra l'efficacia della Secure Base Leadership. Dagli anni Novanta ad oggi, il suo approccio ha aiutato organizzazioni a risolvere conflitti e a prosperare, mantenendo legami rispettosi tra le persone coinvolte. Questo stile di leadership e' basato sull'equilibrio tra dare supporto e stimolare all'azione, creando un ambiente dove i collaboratori si sentono sicuri e ispirati. "Care to Dare" e' quindi un testo fondamentale per chiunque desideri sviluppare un potenziale significativo nel proprio team, promuovendo una leadership che e' tanto premurosa quanto audace. Il libro e' raccomandato non solo ai leader attuali, ma anche ai futuri leader, fornendo strumenti preziosi per liberare il potenziale individuale e collettivo'.

'Care to dare' e' considerato una pietra miliare in fatto di leadership empatica e basata sulle relazioni umane.

"CARE TO DARE. Le basi sicure della leadership che liberano il potenziale di tutto il team' di George Kohlrieser, Susan Goldsworthy e Duncan Coombe e' in edicola per un mese da sabato 22 giugno al costo di euro13,90; in libreria dal 28 giugno a euro 19,00 e in formato e-book su tutte le piattaforme a euro 9,99.

Autori George Kohlrieser. E' uno psicologo organizzativo e clinico.

E' professore di Leadership e Comportamento organizzativo e ha fondato e dirige il programma di punta High Performance Leadership presso l'IMD (International Institute for Management Development), una delle principali business school al mondo. Il suo libro La scienza della negoziazione e' stato un best seller internazionale, nato dalla sua esperienza sul campo in diversi scenari di crisi.

Susan Goldsworthy. Specializzata in sviluppo della leadership, coaching esecutivo e comunicazione del cambiamento, e' docente alla Webster University di Ginevra e coach esecutivo all'IMD. Ex finalista olimpica e medaglia di bronzo europea e del Commonwealth, combina esperienze in sport, business e neuroscienze. Ha oltre vent'anni di esperienza manageriale in grandi multinazionali.

Duncan Coombe. E' docente, ricercatore, autore e consulente.

Insegna in diverse facolta' e lavora come consulente esterno per varie organizzazioni profit e non profit attive in molteplici settori in tutto il mondo, occupandosi di sviluppo della leadership, sviluppo organizzativo, cultura e gestione del cambiamento. Il tema centrale del suo lavoro e' il benessere umano a livello individuale, di team, organizzativo e sociale.

