Il Sole 24 Ore: il 9/10 la prima edizione dell'evento "Job Evolution"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 ott - Si terra' mercoledi' 9 ottobre la prima edizione dell'evento del Sole 24 Ore 'Job Evolution', presso il Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci a Milano.

Interverranno tra gli altri Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilita', e Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

Durante la mattinata sara' presentata in anteprima la ricerca Shake the NEET condotta da Kantar per Fondazione Ico Falck, che indaga l'universo di chi non studia e non lavora. Dati, storie, percorsi e ragioni di un fenomeno da non sottovalutare. L'incontro potra' essere seguito sia in presenza presso Palazzo Giureconsulti sia in forma digitale.

