Il Sole 24 Ore: il 9 ottobre a Milano l'evento "Job Evolution 2024"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 set - Si terra' il 9 ottobre a Milano l'evento "Job Evolution 2024: Verso Industria 5.0 tra nuove competenze e mestieri dimenticati", un appuntamento dedicato all'analisi delle trasformazioni del mondo del lavoro causate dalle nuove tecnologie, in particolare dall'Intelligenza Artificiale.

L'incontro affrontera' temi cruciali come l'evoluzione delle professioni, l'emergere di nuove competenze e le sfide legate alla quinta rivoluzione industriale, con un focus sull'impatto di queste dinamiche sul sistema del welfare.

L'appuntamento, organizzato in modalita' ibrida, vedra' la partecipazione di figure di spicco, tra cui Marina Elvira Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Elsa Fornero, Professore Onorario di Economia all'Universita' di Torino, ex Ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, ex Ministro del Lavoro, Tiziano Treu, ex Ministro del lavoro, e Maurizio Sacconi, ex Ministro del Lavoro, per discutere delle implicazioni del cambiamento e delle disparita' territoriali tra Nord e Sud nel contesto lavorativo italiano. L'obiettivo di "Job Evolution 2024" e' fornire a imprese, amministrazioni pubbliche e lavoratori una guida per orientarsi nel complesso scenario del mercato del lavoro del futuro.

