Il Sole 24 Ore: il 7 luglio l'evento Italian Waste Economy

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 giu - L'economia circolare non e' solo gestione e riciclo degli scarti, ma un modello economico rigenerativo che interviene a monte, prima ancora che il rifiuto venga generato. In quest'ottica, la gestione dei rifiuti rappresenta una sfida ben piu' ampia che in passato e particolarmente rilevante per la transizione ecologica, diventando un tassello chiave per la competitivita' del sistema produttivo. In questo contesto, riduzione degli scarti, riciclo, recupero di materia e innovazione tecnologica diventano elementi strategici per coniugare sostenibilita' ambientale e crescita economica. Per approfondire questi temi, martedi' 7 luglio, dalle ore 10.00 alle 13.00, il Centro Congressi Rospigliosi di Roma ospitera' Italian Waste Economy, l'evento che riunira' rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee, imprese, enti locali, operatori della filiera e mondo della ricerca per un confronto sulle prospettive dell'economia circolare e sulle politiche necessarie ad accelerarne lo sviluppo. Ad aprire i lavori saranno Maria Carmela Colaiacovo, Presidente del Gruppo Il Sole 24 ORE, e Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore. Seguiranno i keynote speech di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e di Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il quadro europeo sara' al centro dell'intervento di scenario 'L'economia circolare come strategia ambientale e pilastro della geopolitica e della sovranita' europea', affidato a Stefano Soro, Capo unita' - Prodotti sostenibili, Direzione Generale Mercato Interno, Industria, Imprenditoria e PMI della Commissione Europea. I riflessi economici e occupazionali ad ampio raggio della Circular Economy saranno approfonditi nella tavola rotonda 'Da scarto a risorsa: gli impatti economici e occupazionali della waste economy', con la partecipazione di Laura D'Aprile, Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Simona Fontana, Direttrice Generale CONAI, ed Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Spazio quindi all'innovazione con il confronto 'Come digitalizzazione, intelligenza artificiale e IoT rivoluzionano l'economia circolare', al quale interverra' Lara Botta, Business Development & Innovation Manager di Botta Packaging. Per raccontare 'Il modello italiano che fa bene anche all'ambiente' porteranno le loro esperienze Riccardo Piunti, Presidente CONOU, e Roberto Morabito, Presidente ICESP, che e' la piattaforma italiana degli attori per l'Economia Circolare. Le implicazioni della nuova normativa europea sugli imballaggi saranno invece al centro dell'ampia tavola rotonda 'La sfida della Packaging and Packaging Waste Regulation: come da agosto cambiera' l'economia circolare europea'. Protagonisti saranno Carmine Pagnozzi, Direttore Generale del Consorzio Biorepack, Stefano Stellini, Direttore Generale CIAL, Roberto Di Molfetta, Direttore Generale COMIECO, Andrea Campelli, Direttore Relazioni Esterne COREPLA, Federico Fusari, Direttore Generale RICREA. Le tecnologie emergenti per il recupero di materia saranno approfondite nella sessione 'Dal waste-to-energy e waste-to-fuel al recupero di materie prime critiche, le tecnologie per il riciclo avanzato con l'intervento di Mario Jorizzo, Responsabile della Divisione Economia Circolare di ENEA. A chiudere il programma sara' il confronto 'Autorizzazioni, impianti, materiale, domanda industriale: come l'Italia puo' premere sull'acceleratore dell'economia circolare'. Dopo il colloquio con Gabriele Di Cintio, Amministratore Delegato di Acea Ambiente, al dibattito parteciperanno Sabrina Alfonsi, Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, Giorgio Maione, Assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia, e Alessandra Gallone, Presidente ISPRA. La conclusione dei lavori e' prevista alle ore 13.00.

Main Partner di Italian Waste Economy sono Acea e CONAI.

Official Partner sono CONOU, RICREA, COREPLA, BIOREPACK, CIAL, COMIECO, RILEGNO. Con il supporto di Roma Capitale.

red.

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