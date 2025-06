Il Sole 24 Ore: il 5/6 da Expo Osaka 'Market trends and opportunities for italian wine in Asia"

Con la partecipazione del Ministro Lollobrigida (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 giu - Giovedi' 5 giugno dalle 10:00 alle 12:00 (ora italiana) si terra' l'evento 'MARKET TRENDS AND OPPORTUNITIES FOR ITALIAN WINE IN ASIA' in diretta da Expo Osaka 2025 con la partecipazione del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

L'evento, organizzato da Italian Trade Agency (ITA) in collaborazione con il Gruppo 24 ORE e trasmesso in Live Streaming sul sito ilsole24ore.com, ha l'obiettivo di esplorare le tendenze di mercato e le opportunita' per l'esportazione del vino italiano in Asia.

L'incontro si aprira' con i saluti istituzionali di Mario Andrea Vattani, Commissario Generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka. Subito dopo, la giornalista Micaela Cappellini de Il Sole 24 Ore guidera' un dialogo con figure di primo piano come Federico Bricolo, Presidente di Veronafiere, e Matteo Zoppas, Presidente di ITA, per discutere le grandi opportunita' che il mercato asiatico offre al vino italiano.

Il forum proseguira' con un intervento del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che affrontera' il tema del sostegno istituzionale al settore vinicolo italiano.

A seguire, un confronto sulle strategie per il 'riscatto' del vino italiano, con la partecipazione di Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricoltura, Luigi Pio Scordamaglia, CEO di Filiera Italia, Micaela Pallini, Presidente di Federvini, Lamberto Frescobaldi, Presidente di UIV, e Marzia Varvaglione, Presidente di CEEV. Questi ultimi tre parteciperanno da remoto. In chiusura, si terra' un focus sui mercati asiatici piu' promettenti, con testimonianze dirette di produttori e operatori del settore in cui interverranno Stefano Bottega (Bottega Spa e Gruppo Vinicolo CVE), Diva Moretti Polegato (Villa Sandi), Nadia Zenato (Zenato Spa), Mihoko Kizu (Japan Europe Trading Co.), Vera Malisani (Ethica Wine Asia Pacific) e Thomas Ling Teck Chong (Entwine Asia), offrendo una panoramica concreta delle dinamiche commerciali e delle prospettive di crescita nei diversi paesi asiatici.

