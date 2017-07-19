Il Sole 24 Ore: il 3 luglio "I grandi eventi sportivi: il Modello Roma"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 giu - I grandi eventi sportivi come motore di sviluppo economico, turistico e urbano. E' questo il tema al centro dell'incontro "I grandi eventi sportivi: il Modello Roma", promosso da Roma Capitale in collaborazione con il Gruppo Il Sole 24 ORE, in programma venerdi' 3 luglio nella Sala della Protomoteca in Campidoglio.

L'iniziativa rappresenta un'importante occasione di confronto tra istituzioni, federazioni sportive, imprese, rappresentanti del mondo accademico ed esperti del settore per analizzare il ruolo strategico dei grandi eventi sportivi nella crescita delle citta' e nella valorizzazione del territorio. Al centro del dibattito i benefici economici, sociali e turistici generati dalle principali manifestazioni ospitate dalla Capitale e le prospettive di sviluppo di un modello capace di rafforzare il posizionamento internazionale di Roma.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, seguiti dall'intervento di Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

La mattinata si aprira' con la presentazione in esclusiva dello studio realizzato dal Centro Studi Il Sole 24 Ore dedicato agli eventi sportivi ospitati a Roma nel triennio 2023-2025, illustrato da Andrea Gianotti, Responsabile Centro Studi Il Sole 24 Ore, che offrira' una fotografia aggiornata dell'impatto economico, turistico e sociale delle principali manifestazioni sportive organizzate nella Capitale.

Seguira' il panel "Roma Capitale dello Sport: una visione per il futuro" con gli interventi di Luciano Buonfiglio, Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Claudio Lotito, Presidente della Societa' Sportiva Lazio, Giovanni Malago', Membro del Comitato Olimpico Internazionale per l'Italia e Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026.

Il secondo confronto, dedicato al tema "Sport ed eventi leve strategiche dello sviluppo socio-economico di Roma", vedra' la partecipazione di Lavinia Biagiotti Cigna, Presidente e CEO Biagiotti Group; Sabatino Aracu, Presidente della Federazione Italiana Sport Rotellistici, Paolo Bellino, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RCS Sports & Events, Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Stefano Deantoni, Direttore Marketing di Infront Italy, Manuela Giugliano, calciatrice dell'Associazione Sportiva Roma e della Nazionale Italiana, Migliore Giocatrice della Serie A Women 2025-2026, Sofia Goggia, campionessa olimpica e mondiale di sci alpino, e Stefano Mei, Presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera e Presidente della Fondazione EuroRoma 2024.

A chiudere la mattinata sara' il panel "Roma, ma non solo: come lo sport innova le citta'", dedicato al contributo dello sport nella trasformazione urbana e nello sviluppo sostenibile dei territori. Al dibattito prenderanno parte Diana Bianchedi, Vice Presidente Vicario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ex schermitrice italiana e medaglia d'oro olimpica, Egidio Dansero, Professore ordinario di Geografia economico-politica del Dipartimento Culture Politica Societa' e Referente OMERO - Centro di ricerca in studi urbani dell'Universita' degli Studi di Torino, Emilio Faroldi, Prorettore Vicario del Politecnico di Milano.

L'iniziativa si inserisce nel progetto "Roma Smart Tourism", finanziato dal Ministero del Turismo nell'ambito del Fondo in favore dei Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica nei cui territori sono presenti siti riconosciuti dall'UNESCO come Patrimonio Mondiale dell'Umanita'. Il progetto punta a promuovere modelli innovativi di sviluppo turistico e urbano, valorizzando il ruolo dei grandi eventi come strumenti di crescita economica, attrattivita' internazionale e rigenerazione della citta'.

L'appuntamento e' realizzato con il patrocinio del Ministero del Turismo e dell'Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Roma di Roma Capitale ed e' a cura del Sole 24 Ore e Radio 24.

Red

(RADIOCOR) 27-06-26 19:25:49 (0434) 5 NNNN