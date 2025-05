Il Sole 24 Ore: il 29 maggio a Roma 'Leader by example 2025'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 mag - Roma si prepara ad accogliere una nuova tappa di 'Leader by Example 2025', il format ideato da Range Rover in collaborazione con Il Sole 24 Ore, nato per valorizzare modelli di leadership sostenibile, inclusiva e orientata al cambiamento. L'appuntamento e' fissato per giovedi' 29 maggio, a partire dalle ore 14:30, presso lo Zest Hub in via Marsala 29H. Ad aprire i lavori sara' Fabio Tamburini, Direttore de Il Sole 24 Ore. Il primo panel sara' dedicato al ruolo della leadership nel sostenere la crescita delle PMI attraverso innovazione, sostenibilita' e welfare aziendale. A discuterne saranno Cristiano Dionisi, Presidente Piccola Industria Unindustria, Monica Lucarelli, Assessora alle Attivita' Produttive e Pari Opportunita' del Comune di Roma, e Antonella Zullo, Ceo di Zest Innovation.

Seguira' un keynote speech sul profilo del leader nell'era di Industria 5.0, a cura di Lucia Marchegiani, Professoressa di Organizzazione aziendale e Gestione delle Risorse Umane all'Universita' Roma Tre. Alle 15:45 sara' la volta di un approfondimento sul lavoro di squadra, introdotto dal keynote di Franco Bertoli, Advisor Coaching ed ex capitano della Nazionale italiana di Pallavolo. Il tema verra' poi esplorato in un panel che vedra' protagonisti Ciro Cafiero, Founding Partner dello Studio legale Cafiero Pezzali e Associati, Marco Iacobelli, Success Manager di Humans.Tech, Carlo Imperatore, Direttore di Federmanager Roma, Lorenzo Luce, Ceo di BigProfiles, e Chiara Petrioli, Founder e Ceo di WSense e Ambassador GammaDonna. L'ultima parte dell'evento sara' dedicata ai passaggi generazionali e alla formazione dei nuovi leader. Introdotto da un keynote del Professor Matteo Caroli, Ordinario di Gestione delle imprese internazionali alla Luiss Guido Carli, il panel vedra' la partecipazione di Giulia De Grazia, Titolare di Aedes Chimica & Ambiente, Eugenio Miccone, Service e Tender Manager di Romana Diesel, Cristina Mollis, Ceo e co-founder di Okapi Network, e Giorgia Pontetti, Ceo di G&A Engineering e Ferrari Farm, Ambassador GammaDonna. La giornata si concludera' alle ore 17:30.

