Il Sole 24 Ore: il 25 torna l'evento live&digital 'Logistics Day 2025'

In collaborazione con Assologistica (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 giu - La Logistica italiana e' un settore in costante crescita e trasformazione la cui importanza per il sistema Paese e' emersa in occasione della pandemia di Covid-19 e dei conflitti in Ucraina e Medioriente. La seconda edizione di 'Logistics Day 2025' organizzata dal Sole 24 Ore, in collaborazione con Assologistica e con il patrocinio di Federdistribuzione, si propone di esaminare i trend e le sfide che il comparto si trova e si trovera' ad affrontare in un contesto geopolitico che ai conflitti in corso unisce la nuova e attuale politica doganale degli USA di Donald Trump.

Al centro dei lavori in programma mercoledi' 25 giugno a partire dalle ore 10 presso la sede milanese di Assolombarda (Via Pantano, 9) per tutta la mattinata, con la possibilita' di seguire l'evento anche in diretta streaming l'innovazione tecnologica, Intelligenza Artificiale in primis, quale sostegno alle aziende per contrastare l'aumento dei costi e ottimizzare i processi; il rispetto dei parametri ESG ormai richiesti per legge; la carenza di personale e la gestione e formazione della forza lavoro, le criticita' legate alla formulazione del CCNL rispetto alle esigenze reali e alle variegate relazioni sindacali, ma anche situazioni piu' generali di cambiamenti sociali che stanno impattando pesantemente sul mondo della logistica. Non manchera', infine, uno sguardo tecnico alle varie normative che regolano il settore, a partire dal Contratto di Logistica. Verra' dato ampio spazio all'esperienza di chi lavora da anni nel settore, che nei panel incontrera' il parere degli esperti e la visione delle istituzioni, per aprire un confronto e immaginare sviluppi e possibili soluzioni.

La mattina di lavori - moderata da Maria Carla De Cesari, Caporedattore Norme e Tributi del Sole 24 Ore e da Marco Morino, Vicecaporedattore Rapporti Il Sole 24 Ore - iniziera' alle ore 10:00 con i saluti del Direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, La prima sessione dara' voce al contesto in cui si sta muovendo la logistica italiana, tra committenza e distribuzione. Uno scenario che verra' presentato da Leopoldo Destro, Delegato Confindustria ai Trasporti e Logistica, Carlo Alberto Buttarelli, Presidente Federdistribuzione e Umberto Ruggerone, Presidente Assologistica, con un focus in particolare sulla supply chain curato da Andrea Bertele', Partner McKinsey & Company.

A questa riflessione fara' seguito un focus importante sul Mediterraneo come arteria logistica strategica. Sempre piu' sentita infatti e' l'esigenza d'investire nello shipping italiano in un'ottica intermodale. In questa direzione andra' l'intervento di Costanza Musso, Presidente Wista Italy e Amministratrice Delegata M.A. Grendi dal 1828.

Spazio poi all'innovazione tecnologica del settore e in particolare al ruolo attivo dell'Intelligenza Artificiale come un driver per lo sviluppo della logistica con l'intervento di Matteo Salani, Ricercatore SUPSI, Istituto Dalle Molle di studi sull'Intelligenza Artificiale (IDSIA USI-SUPSI) e il caso modello di GEODIS, raccontato da Antoine Thorin, AI Solutions Manager GEODIS. A meta' mattinata verranno presentati alcuni casi di successo: per il settore alimentare interverra' Gianluigi Mason, Direttore Logistica Italia, Gruppo Barilla, per il settore beauty si parlera' di supply chain con Davide Vicini, CFO Pinalli.

Spazio alle criticita' normative e gestionali degli appalti logistici. Giada Benincasa, Direttrice ADAPT Servizi, introdurra' l'ampio tema, che prevedra' focus su CCNL logistica, trasporto, merci, spedizione. Nuove regole per un mercato del lavoro in evoluzione.

Ne discuteranno insieme Annalisa Cavallo, Amministratore Delegato ManHandWork, Bianca Picciurro, Dirigente Assologistica, Emanuele Puglia, Managing Director ID Logistics Italia, Luca Peron, Avvocato, Partner Studio Legale Trifiro' & Partners.

Di riforma doganale e l'internazionalizzazione si parlera' nella successiva tavola rotonda introdotta da Nazzarena Franco, CEO DHL Express Italy, Giorgio Poggio, Director BRIT Customs.

Il rispetto dei parametri ESG e' ormai richiesto per legge anche nel settore della logistica. Massimo Marciani, Segretario Generale Osservatorio TCR -Transport Compliance Rating, parlera' di come la sostenibilita' cambia il settore e l'impatto della direttiva europea Supply Chain Act.

L'evento offrira' infine, per i partecipanti in presenza, un'importante opportunita' di confronto tra relatori e partecipanti attraverso un networking light lunch finale, a chiusura del convegno.

'Logistics Day 2025' e' in collaborazione con Assologistica.

Main Sponsor dell'evento sono DHL Express Italy e McKinsey & Company. Official Sponsor sono ID Logistics, ManHandWork, Studio Legale Trifiro' & Partners, GEODIS.

L'evento vede il patrocinio di Federdistribuzione.

Per maggiori informazioni e per registrarsi all'evento: 24oreventi.com/logisticsday2025.

