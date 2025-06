Il Sole 24 Ore: il 24 giugno "Innovation days" con Confindustria Veneto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 giu - La digitalizzazione e' fondamentale e ineludibile per la crescita e la competitivita' delle imprese, grandi e piccole.

Una transizione al centro di Innovation Days, il roadshow organizzato da Il Sole 24 Ore e Confindustria che martedi' 24 giugno fara' tappa a Verona.

Cinque le tematiche principali che verranno affrontate nel corso della mattinata di lavori: l'ingresso dell'Intelligenza Artificiale nei processi produttivi e di governance, il progetto ConfIN Hub - Confindustria Innovation Hub per la diffusione di tecnologie innovative nell'industria, l'efficientamento energetico per una sostenibilita' che sia anche economica e non solo ambientale, il sostegno pubblico e privato alle imprese che intraprendono tali strade e l'innovazione quale leva per ridurre il gender gap.

L'incontro potra' essere seguito in presenza presso la sede della locale Camera di Commercio, in Corso Porta Nuova 96.

I lavori si apriranno alle 10.00 con l'introduzione di Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore, Denis Venturato, Vicepresidente, Innovazione, Ricerca e Sviluppo, Confindustria Verona, e di Alessia Rotta, Assessora con delega a Commercio e Attivita' produttive, Manifestazioni, Rapporti con il Consiglio Comunale e Relazioni con il territorio, Comune di Verona, a cui seguira' la presentazione del market watch regionale a cura di Raffaele Zingone, Condirettore Generale e Chief Commercial Officer di Banca Ifis.

Nel corso dell'intervento successivo di Raffaele Boscaini, Presidente di Confindustria Veneto, verra' fatta una panoramica delle sfide con cui si stanno confrontando le imprese venete tra dazi USA, crisi tedesca, costo dell'energia e burocrazia.

Il focus si spostera' quindi su vantaggi, opportunita' e sostenibilita' dell'introduzione dell'Intelligenza Artificiale in azienda, tema che verra' affrontato con Antonio Baldassarra, Head of Sales Specialist, TIM Enterprise. e Maria Pilla, EVP, Head of Global Nonclinical Safety & Clinical BA Operations; Managing Director & Site Head, Evotec, nel corso di un dialogo con il giornalista de Il Sole 24 Ore Luca Orlando.

Del ruolo di Confindustria Innovation Hub nell'accompagnare le imprese nel percorso di potenziamento digitale per accrescere la competitivita' parleranno Stefano Miotto, Direttore Generale Confindustria Veneto SIAV, e Mario Spano, Innovation Engineer, Digital Innovation Hub Confindustria Verona - Speedhub, in dialogo con il giornalista de L'Arena Paolo Dal Ben.

I lavori di Innovation Days si concentreranno quindi sulle modalita' con cui rendere un'azienda piu' efficiente dal punto di vista energetico, tema che verra' affrontato con Ilaria Bertini, Direttrice Dipartimento Unita' per l'Efficienza Energetica di ENEA, per proseguire con un'analisi delle forme di sostegno finanziario alla Green & Digital Transition e all'internazionalizzazione, oggetto della tavola rotonda moderata da Carlo Festa, giornalista Il Sole 24 Ore, a cui interverranno Marco Basilico, Responsabile Direzione Istituzionali e Previdenza Arca Fondi SGR, Gennaro Beltrami, Responsabile Relazioni Business Imprese Nord-Est, CDP, Mario Galassini, Expert Partner EFESO Management Consultants, Anna Guglielmi, Managing Partner Entangled Capital, e Silvia Massaro, Business Director SACE.

La mattinata di lavori si chiudera' con due focus: il primo, dedicato al programma LENs come facilitatore di una filiera agroalimentare piu' sostenibile, sara' oggetto dell'intervento di Marta Schiraldi, SHE & Sustainability Head Gruppo Nestle' Italia e Malta, e Raffaele Stupazzini, Food Sales Execution Manager - Europe, xFarm Technologies, mentre di innovazione per ridurre il gender gap si discutera' con Elena Palozzo, Funzionaria 4.Manager.

Innovation days e' organizzato in collaborazione con Sistemi Formativi Confindustria, Confindustria Verona e Confindustria Innovation Hub, e con il supporto di 4.Manager e Partner 24 ORE.

MAIN PARTNER dell'evento sono Banca Ifis e TIM Enterprise, OFFICIAL PARTNER sono Audi e SACE, mentre PARTNER ISTITUZIONALE e' CDP. LOCAL PARTNER sono Arca SGR, Cortellazzo&Soatto e Purina.

Media Partner di questo appuntamento e' L'Arena di Verona.

