Il Sole 24 Ore: il 19/6 'Acqua Summit 2025. Risorsa del futuro e impatto sulle imprese"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 giu - Il 2025 rappresenta un momento decisivo per cercare di superare la condizione di crisi idrica costante che affligge il nostro Paese, puntando invece su strategie di prevenzione contro gli effetti del cambiamento climatico. 'Acqua Summit 2025', evento organizzato da Il Sole 24 Ore, si propone di offrire un quadro aggiornato delle iniziative in corso sul territorio, grazie al supporto del Piano nazionale per le infrastrutture e la sicurezza del settore idrico.

Rappresentanti delle istituzioni, professionisti e specialisti del settore si confronteranno con i principali attori italiani del servizio idrico per discutere degli investimenti, sia infrastrutturali che finanziari, necessari a proteggere questa risorsa fondamentale. Tra i temi in agenda ci saranno anche l'energia idroelettrica, la digitalizzazione del sistema idrico integrato e le soluzioni per il trattamento e il riutilizzo delle acque reflue industriali, con l'obiettivo di contrastare la crescente scarsita' d'acqua.

Sara' possibile seguire l'evento dietro iscrizione anche in diretta streaming, per raggiungere su tutto il territorio nazionale il pubblico interessato.

La mattina di lavori - moderata da Cheo Condina, Vicecapo servizio Il Sole 24 Ore Radiocor, e da Celestina Dominelli, Giornalista Il Sole 24 Ore - iniziera' alle ore 9:30 con i saluti di Federico Silvestri, Amministratore Delegato Gruppo 24 ORE, e di Fabio Tamburini, Direttore del Sole 24 Ore.

Seguira', alle 9:40, un intervento istituzionale a cura di Vannia Gava, Viceministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Alle 9:55 si entrera' nel merito delle politiche attive e della governance delle risorse idriche in Italia, con la partecipazione di Angelica Catalano, Direttore Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche del MIT, Luigi D'Angelo, Direttore Operativo del Coordinamento Emergenze della Protezione Civile, Laura D'Aprile, Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile del MASE, e Nicola Dell'Acqua, Commissario Straordinario nazionale per gli interventi urgenti legati alla scarsita' idrica.

Alle 10.35 interverra' Saverio Caldani, Amministratore Delegato di Arthur D. Little, mentre alle 10:45 e' prevista una tavola rotonda dedicata alla scarsita' idrica, agli investimenti infrastrutturali e alla governance del settore idrico integrato. L'introduzione sara' affidata a Lorenzo Bardelli, Direttore della Divisione Ambiente di ARERA. A seguire interverra' Stefano Mereu, Presidente di Nepta (Gruppo Italgas). Parteciperanno alla discussione Antonio Amati, Deputy CEO Divisione IT Almaviva, Simona Camerano, Responsabile Area Scenari Economici e Strategie Settoriali di CDP, e Laura Campanini, Responsabile Finanza e Servizi Pubblici Locali del Research Department di Intesa Sanpaolo.

Alle 11:25 e' previsto un intervento a cura di Acea, seguito alle 11:35 da un approfondimento sull'idroelettrico come risorsa rinnovabile, con Carlo Franco Emanuele Pignoloni, Head of Enel Green Power and TGX Italy.

Alle 11:45 si discutera' degli effetti del cambiamento climatico sul ciclo dell'acqua, con un focus sulla valutazione dei rischi, sulle strategie e sui piani di prevenzione sostenibili. Interverranno Tommaso Ceccon, Chief Property & Casualty Officer di Generali Italia, Serena Giacomin, fisica climatologa e direttrice scientifica dell'Italian Climate Network, Rosario Mazzola, Presidente della Fondazione Utilitatis, e Maria Siclari, Direttore Generale di ISPRA.

Alle 12:25 si parlera' del recupero e del riutilizzo delle acque a uso industriale e del relativo impatto economico sulle imprese, con gli interventi di Marco Bersani, CEO e co-fondatore di Circular Materials, Tom de Jonge, Energy Division Manager di Alfa Laval Adriatic, e Sergio Iorio, CEO e fondatore di Italmatch Chemicals. Le conclusioni saranno affidate a Fabio Fatuzzo, Commissario Straordinario Unico alla Depurazione e al Riuso delle Acque Reflue.

Infine, alle 13:05, si affrontera' il tema della digitalizzazione delle risorse idriche con Francesco Vincenzi, Direttore di ANBI.

La chiusura dei lavori e' fissata alle 13:25.

Main Sponsor dell'evento sono Acea Energia, Enel, Generali, Italgas e Nepta. Official Sponsor sono Alfa Laval, Almaviva Group e Italmatch Chemicals. Watergas.it e' Media Partner.

L'evento e' organizzato con il patrocinio di: Acism, AQUA ITALIA, Assoclima, Assopompe, Assotermica, Avr, Italcogen.

La partecipazione all'evento, in presenza e in live streaming, e' gratuita previa registrazione su: https://24oreventi.ilsole24ore.com/acqua-summit-2025/ A questo indirizzo e' possibile anche consultare il programma di dettaglio dell'incontro.

