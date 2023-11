Il Sole 24 Ore: il 15 novembre l'evento Automotive Business Summit (in digitale)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 nov - Mercoledi' 15 novembre, a partire dalle ore 09,30, si terra' in forma digitale l'evento del Sole 24 Ore Automotive Business Summit.

Gestire la rivoluzione elettrica. L'appuntamento puntera' i riflettori sullo stop ai motori endotermici per le auto e i furgoni nuovi a partire dal 2035 decisi dall'Unione Europea e sulla concorrenza della Cina, primo esportatore di auto al mondo che vanta anche una posizione dominante sulle batterie, e sul sostegno dato dalla Casa Bianca alle aziende statunitensi attraverso l'Inflation Reduction Act. Per l'European Automobile Manufacturers' Association (ACEA), la rivoluzione ecologica avra' sull'industria europea dell'Automotive un impatto importante che richiedera' nuove politiche a sostegno dell'intera filiera del settore soprattutto in Italia, ottava nella classifica dei produttori europei dopo un 2022 negativo. Quella della mobilita' elettrica sara', dunque, una vera sfida per l'industria italiana in una partita ancora aperta con l'Unione Europea che vede il tentativo di non mandare in archivio il motore a combustione interna attraverso gli e-fuel e i biocombustibili. Una sfida sulla quale i maggiori esponenti del mondo dell'impresa, della politica e della ricerca faranno il punto durante l'evento al quale parteciperanno, tra gli altri, Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Andrea Cardinali, Direttore Generale Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (UNRAE), Giuliano Noci, Prorettore Polo Territoriale Cinese Politecnico di Milano, Marco Stella, Vice Presidente e Presidente Gruppo Componenti Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA), Santo Ficili, Stellantis Italy Country Manager, Luca Vetrone, Communication & External Affairs General Manager Toyota, Fabrizio Longo, Brand Director Audi Italy, Alberto Viano, Presidente Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio, della Sharing mobility e dell'Automotive digital (ANIASA), Rolando D'Arco, Amministratore Delegato Leasys, Adolfo De Stefani Cosentino, Presidente Federauto, Elisa Weltert, General Manager South Europe Maserati.

L'evento e' in forma digitale, per partecipare e' necessario registrarsi su /24oreventi.ilsole24ore.com/automotive-business-summit-2023/.

