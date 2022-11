Il Sole 24 Ore: il 15 novembre digital event Automotive Business Summit

Automotive vale 20% Pil e rappresenta 1,2 mln di occupati (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 nov - L'automotive vale il 20% del Pil e rappresenta 1,2 milioni di occupati tra produzione, filiera e servizi. Utilizzando un piano di incentivi strutturato, previsto per i prossimi 3 anni, gli aiuti per la riconversione, fino al 2030, piu' le risorse messe a disposizione dal PNRR per l'installazione delle infrastrutture di ricarica, i produttori di auto saranno accompagnati verso il grande cambiamento della mobilita' elettrica. Tutti i player saranno coinvolti in uno sforzo congiunto per affrontare la sfida della transizione green: istituzioni, produttori di auto, aziende del settore energetico. Ma quali saranno gli scenari piu' prossimi? Per rispondere a queste domande Il Sole 24 Ore ha organizzato il digital event Automotive Business Summit in programma il 15 novembre dalle ore 10.00 alle 16.30 per discutere dello scenario geopolitico e dell'impatto sulla competizione globale e sulle dinamiche di mercato, del futuro per i motori endotermici nelle strategie di avvicinamento al 2035, della sostenibilita' e transizione energetica e dell'impatto sulla filiera automotive nazionale, di batterie, riciclo, circolarita'. Tre i focus: infrastrutture e innovazione digitale per la mobilita', evoluzione del settore delle flotte aziendali, veicoli commerciali: una nuova mobilita' per la distribuzione merci dell'ultimo miglio.

Ne discutono: Marco Alu' Saffi, Direttore Relazioni Esterne Ford Italia; Pierpaolo Antonioli, CEO Punch Torino e CTO Punch Group; Marko Bertogna, Professore Ordinario Universita' di Modena e Reggio Emilia; Silvia Bodoardo, Full Professor Politecnico di Torino; Andrea Campello, Ceo XEV Trade; Andrea Cardinali, Direttore Generale UNRAE; Gerardo Ciccone, Manufacturing, Automotive & Life Sciences Director Capgemini; Nicola De Mattia, CEO Targa Telematics; Adolfo De Stefani Cosentino, Presidente Federauto; Davide Di Domenico, Managing Director and Senior Partner BCG ed EMC (East Meditarrean Caspian) System leader; Santo Ficili, Country Manager Stellantis Italia; Sergio Iorio, Ceo Italmatch Chemicals Group; Radek Jelinek, Presidente Mercedes Italia; Teodoro Lio, Consumer and Manufacturing Industries Lead per l'Italia e l'Europa Centrale Accenture; Fabrizio Longo, Brand Director Audi; Luigi Ksawery Luca', Ceo Toyota Motor Italia; Marco Santucci, CEO Jaguar Land Rover Italia; Paolo Scudieri, Presidente ANFIA; Luca Sra, President, Truck Business Unit, Iveco Group; Pier Paolo Tamma, Chief Digital Officer Pirelli; Alberto Viano, Presidente Aniasa; Riccardo Vitelli, Presidente Top Thousand.

Apre i lavori Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore e la moderazione sara' a cura di Mario Cianflone, Automotive Chief Editor Il Sole 24 Ore; Massimo De Donato, conduttore di Strade e motori su Radio 24; Filomena Greco, giornalista Il Sole 24 Ore.

Le conclusioni dei lavori sono affidate a Pier Luigi Del Viscovo, Fondatore e Direttore Centro Studi Fleet&Mobility.

Per partecipare a AUTOMOTIVE BUSINESS SUMMIT in programma il 15 novembre e' necessaria l' iscrizione online gratuita all'indirizzo: https://ilsole24ore.com/automotive L'evento e' realizzato in collaborazione con: Jaguar Land Rover, Stellantis, Toyota Motor Italia. Main partner: BCG; Official partner: Accenture, Capgemini, Italmatch Chemicals, Targa Telematics, XEV. Event Partner: Gruppo Unipol.

Red-

(RADIOCOR) 09-11-22 16:39:50 (0566) 5 NNNN