Il Sole 24 Ore: il 12 la Puglia protagonista all'evento Leader by example

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 feb - Il 12 febbraio 2025 Bari diventa il cuore pulsante del cambiamento con la tappa pugliese del roadshow "Leader by Example 2025", evento ideato da Range Rover in collaborazione con Il Sole 24 Ore che celebra la leadership come strumento per ispirare e guidare la trasformazione nelle PMI italiane e al quale e' collegato il premio Leader by Example Award.

Nella cornice del Mercure Hotel Villa Romanazzi Carducci, si riuniranno i leader del settore pubblico e privato, imprenditori locali e professionisti per discutere delle sfide e delle opportunita' che la leadership moderna offre in un contesto sempre piu' dinamico e orientato all'innovazione.

Dopo un momento di networking iniziale, Fabio Tamburini, Direttore de Il Sole 24 Ore, dara' il benvenuto ufficiale. La prima tavola rotonda vedra' protagonisti Antonio De Vito, Direttore Generale, Puglia Sviluppo, Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Sergio Fontana, Presidente di Confindustria Puglia, Confindustria Bari e BAT, e Giovanna Iacovone, Vicesindaco di Bari. I relatori condivideranno esperienze e visioni su come la leadership possa essere il motore per promuovere l'innovazione, la sostenibilita' e il welfare aziendale, trasformando questi elementi in volani per la crescita delle PMI.

La parola passera' poi a esperti di calibro internazionale per una serie di keynote speech il primo dei quali, curato da Pasquale Adamo, Business coach, Direttore Scuola di Coaching MCI (Master Coach Italia), sara' dedicato alle caratteristiche del leader ideale nell'era dell'Industria 5.0 e il secondo da Gaia Costantino, Ceo & Co-founder Women Lead, su come creare una squadra vincente.

Seguira' una tavola rotonda su come creare una squadra vincente che dara' voce a imprenditori locali come Vincenzo Fiore, Ceo & Founder di Auriga, Vicepresidente di Confindustria Bari e BAT e Presidente della sezione 'Terziario Innovativo e Comunicazione', Sabrina Fiorentino, CEO e founder di Sestre, Ambassador GammaDonna, Lucia Forte, Amministratore Delegato Oropan e Gianni Sebastiano, Founding Partner e Presidente Orienta.

Il tema dei passaggi generazionali sara' al centro dell'ultima sessione. Antonio Messeni Petruzzelli, Professore Ordinario di Gestione dell'Innovazione al Politecnico di Bari e Presidente incubatore BINP, esplorera' le dinamiche del trasferimento di leadership all'interno delle imprese familiari. Annacarla Loperfido, Chief People & Organization Officer, Master Italy, Lella Miccolis, Vice Presidente Confindustria Taranto, Amministratore Unico Progeva, Ambassador GammaDonna e Daniela Vinci, Ceo MASMEC arricchiranno il dibattito con prospettive psicologiche e manageriali con testimonianze concrete sul valore del mentoring intergenerazionale.

Il Premio Leader by Example Award. Momento cruciale dell'evento sara' la presentazione, a cura di Fabio Romano, Chief Operating Officer Jaguar Land Rover Italia S.p.A., del 'Leader by Example Award' ideato da Range Rover in collaborazione con Il Sole 24 Ore. Il concorso e' valido dal 10 dicembre 2024 al 28 febbraio 2025 e ha un montepremi dal valore indicativo di euro 22.500,00 (IVA inclusa) che prevede un invito valido per 2 persone per partecipare a un esclusivo evento che si svolgera' presso una Range Rover House in una citta' europea, il noleggio gratuito per 1 mese di una autovettura Range Rover Phev e un invito per partecipare all'evento di lancio della Range Rover BEV. Il premio si articola, infatti, in tre categorie principali: Leader by Example for Innovation: dedicata a chi promuove soluzioni innovative e percorsi di trasformazione tecnologica. Leader by Example for Sustainability: rivolta a coloro che integrano la sostenibilita' nei modelli di business, contribuendo a migliorare la qualita' della vita e a tutelare l'ambiente.

Leader by Example for Corporate Welfare: per i leader che pongono al centro il benessere dei collaboratori attraverso programmi di welfare aziendale. La giuria e' composta da Mirja Cartia D'Asero, Amministratrice Delegata Gruppo 24 ORE, Saul Mariani, Amministratore Delegato Gruppo Mobility.it, e Fabio Romano, Chief Operating Officer Jaguar Land Rover Italia S.p.A. Le candidature sono aperte fino al 28 febbraio 2025 e i vincitori saranno annunciati a Milano il 27 marzo 2025 nel corso della tappa finale.

L'evento di Bari si svolgera' esclusivamente in presenza previa registrazione su 24oreventi.com/lbepuglia2025 Per chi desiderasse approfondire i dettagli sul premio "Leader by Example Award", e' possibile visitare il sito ufficiale all'indirizzo: ilsole24ore.com/lbe2025 Inoltre, per qualsiasi ulteriore chiarimento, e' possibile.

inviare una mail a: leader2025@ilsole24ore.com

(RADIOCOR) 08-02-25 19:47:50 (0487) 5 NNNN