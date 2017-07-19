Il Sole 24 Ore: Governance poll, in vetta per prima volta una donna, Sara Funaro sindaca di Firenze

De Caro debutta in testa sul podio dei Governatori (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 lug - Sul Sole 24 Ore di oggi, Lunedi 6 luglio, la nuova edizione del Governance Poll, il censimento annuale sul consenso dei sindaci e dei presidenti di Regione realizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. Il protagonismo femminile, che negli ultimi anni sta attraversando la politica italiana, si riflette anche nelle amministrazioni comunali. Si registra infatti un dato storico: Sara Funaro, sindaca di Firenze, conquista il primo posto con un balzo di 11 punti rispetto alla rilevazione precedente, diventando la prima donna a guidare la classifica.

Il Governance Poll 2026 non rappresenta una simulazione elettorale, ma misura il rapporto tra sindaci e cittadini, influenzato da scelte amministrative, capacita' comunicativa e condizioni socio economiche locali. L'edizione 2026 segnala un lieve calo del consenso complessivo: il 50% e' raggiunto da 74 sindaci su 92, pari all'80%, contro l'85% dello scorso anno.

Sara Funaro condivide il podio con due figure consolidate del consenso locale: Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno e vincitore dell'edizione 2025, e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente dell'ANCI. La crescita della sindaca di Firenze appare netta e radicata nella gestione amministrativa, riconosciuta dai cittadini dopo due anni di mandato, in contrasto con la maggiore cautela registrata nel 2025. Piu' contenuto l'aumento di Silvia Salis, sindaca di Genova, che si colloca al 33 posto con il 55% dopo il primo anno di mandato.

La classifica mostra inoltre forti movimenti nelle posizioni immediatamente successive al podio. L'incremento di Funaro e' significativo, ma non e' il piu' vistoso: il sindaco di Messina Federico Basile guadagna 12 punti, passando dal 50% al 62% e risalendo dal 73 al 5 posto. Un risultato influenzato anche dal recente ritorno alle urne, che lo ha visto rieletto al primo turno con il 58,4%, generando una sorta di 'seconda luna di miele' con gli elettori. Undici punti in piu' arrivano anche al sindaco di Palermo Roberto Lagalla, che si allontana dalle ultime posizioni, mentre la maglia nera torna al sindaco di Trapani Giacomo Tranchida.

Nella parte alta della graduatoria cresce la presenza del Mezzogiorno. Al quarto posto si colloca Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, che guadagna otto punti raggiungendo il 63%. Seguono Pierluigi Biondi all'Aquila (61%), l'ex ministro Clemente Mastella a Benevento e Vincenzo Voce a Crotone, confermando una dinamica di consenso particolarmente vivace nel Sud.

A meno di un anno da un turno amministrativo che coinvolgera' molte grandi citta', la classifica del Governance Poll diventa un indicatore strategico per partiti e coalizioni impegnati nella definizione delle candidature. Tra i sindaci al termine del primo mandato, Gaetano Manfredi conferma numeri solidi, mentre Roberto Gualtieri a Roma registra una ripresa significativa rispetto al 2025: 54%, con un aumento di otto punti e 48 posizioni. A Torino Stefano Lo Russo sale al 55% al 33 posto, mentre a Bologna Matteo Lepore si mantiene di poco sopra il 50%. A Milano Beppe Sala chiude il secondo mandato con un consenso del 59,5%, al 10 posto.

La classifica dei Governatori registra due ingressi: quello, in testa, di Antonio Decaro (alla guida della Puglia per il centro-sinistra) che con il suo 66% aggiunge due punti al risultato elettorale, e quello di Alberto Stefani che a capo della Regione Veneto per il centro destra tocca il 65% (+0,6% rispetto alle elezioni). Chiude il podio Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia per il centro-destra) che con il suo 64% perde lo 0,2 percento. Negativo i due risultati di coda, non solo perche' si tratta delle due ultime posizioni ma perche' tanto per Francesco Roberti (Molise, centro-destra) che per Francesco Rocca (Lazio, centro-destra) le due percentuali di gradimento, il 42% per entrambi, segnano una flessione di due punti rispetto al governance poll precedente e un calo importante rispetto al dato elettorale, rispettivamente di 20,2 punti e di 11,9.

La nuova edizione del Governance Poll e' in edicola con Il Sole 24 Ore del Lunedi 6 Luglio 2026.

Dati consultabili sul sito del Sole 24 ore Da lunedi' 6 luglio sono consultabili anche online i punteggi ottenuti dai presidenti di Regione e dai sindaci nell'edizione 2026 del Governance Poll, condotto da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore: https://lab24.ilsole24ore.com/governance-poll/ Alle 13 in diretta video su sito e social, alle ore 22.15 sul canale 63 La diretta video con Sindaci e Governatori per commentare i risultati sara' online alle 13 di lunedi' 6 luglio sul sito del Sole 24 Ore e sui profili social del quotidiano.

Interverranno i sindaci Sara Funaro (Firenze), Marco Fioravanti (Ascoli Piceno) e Gaetano Manfredi (Napoli), insieme ai presidenti di regione Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Alberto Stefani (Veneto) e Antonio Decaro (Puglia). Fra i temi al centro del dibattito, le difficolta' di governare i territori - tra la gestione del consenso e le sfide dello sviluppo - l'amministrazione delle risorse, il post Pnrr, la rigenerazione urbana, l'incremento del welfare territoriale e la tutela ambientale.

Il confronto sara' trasmesso alle ore 22.15 su IlSole24oreTV al canale 63 del digitale terrestre.

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(RADIOCOR) 06-07-26 08:46:02 (0121) 5 NNNN