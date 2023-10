Il Sole 24 Ore: giovedi' 26 ottobre a Bari Innovation Days Puglia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 ott - Quinta tappa in Puglia della quinta edizione del roadshow de Il Sole 24 Ore che, in collaborazione con Confindustria, mette sotto la lente d'ingrandimento le regioni italiane con i loro distretti industriali d'eccellenza. L'aumento dei costi delle materie prime e la crisi energetica, dovuti a una congiuntura che ha visto prima la pandemia di Covid-19 e, poi, la guerra in Ucraina, stanno mettendo a dura prova il sistema economico nazionale e la competitivita' delle regioni italiane rispetto a quelle europee e mondiali. Un momento storico nel quale e', percio', quanto mai fondamentale la capacita' di innovazione tecnologica delle nostre aziende: scopriamo a che punto e' in Puglia, che con le sue 232.000 imprese, vale il 3% del fatturato annuo nazionale. Al summit, che vedra' confrontarsi il mondo delle imprese e delle istituzioni pugliesi, interverranno, tra gli altri, Sergio Fontana, Presidente Confindustria Puglia e Confindustria Bari e BAT, Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo economico Regione Puglia, Manuela Matarrese, Quadro DTA - Distretto Tecnologico Aerospaziale, Francesco Cupertino, Rettore Politecnico di Bari e Presidente Fondazione NEST.

I lavori si svolgeranno presso l'Hotel Villa Romanazzi Carducci a Bari. Per partecipare e' necessario registrarsi su https://24oreventi.ilsole24ore.com/ID2023-puglia/ Sul sito e' possibile registrarsi anche per seguire l'evento da remoto.

