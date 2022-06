Il Sole 24 Ore: Garrone, temi strutturali e di rilevanza centrale a Telefisco

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 giu -'Anche quest'anno ci sono alcuni grandi temi strutturali e di rilevanza centrale per il futuro del nostro Paese sullo sfondo di Telefisco. La necessita' di semplificare un fisco che rischia di diventare sempre piu' "lunare"; l'impellenza della riduzione di una pressione fiscale sempre piu' soffocante per i cittadini e le imprese; la necessita' di introdurre un principio di maggiore equita' reale nel sistema fiscale; l'auspicio di una riforma fiscale organica che da troppo tempo si attende. Purtroppo su questi temi mi pare ci siano ancora molte parole ma pochi fatti, con una politica incerta e divisa apparentemente priva di una visione strutturale e di lungo periodo'. Cosi' Edoardo Garrone, Presidente del Gruppo 24 Ore, in apertura dell'edizione estiva di Telefisco 2022. 'I problemi del nostro sistema fiscale rappresentano uno dei grandi freni per una ripresa solida dell'economia italiana - ha aggiunto Garrone - particolarmente insidioso in una fase in cui la grande opportunita' del Pnrr (un'opportunita' che rappresenta una grande sfida di ammodernamento del sistema Paese) si accompagna a seri rischi di recessione uniti a ripresa dell'inflazione, crisi energetica e delle materie prime, aumento dei tassi e dello spread, turbolenze geopolitiche.

Come sempre Il Sole 24 Ore, con i suoi giornalisti, i suoi esperti e le sue redazioni professionali, ha l'ambizione di porsi come un faro che illumina nel buio, particolarmente prezioso in tempi complessi quali gli attuali. E Telefisco rappresenta uno dei momenti clou nell'anno, in cui ci troviamo assieme alla nostra comunita' di clienti per ragionare tutti assieme attorno alle tematiche piu' controverse dell'attualita' fiscale', ha concluso Garrone.

