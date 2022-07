Il Sole 24 Ore: domani sul sito webinar sulle politiche di coesione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 lug - L'Italia e' il secondo paese in Europa per spesa di fondi strutturali provenienti dalla politica di coesione, di cui una buona parte per ricerca e innovazione: in che misura funzionano e chi valuta se le politiche pubbliche sono efficaci? Come si effettua una valutazione delle politiche di coesione? Che ruolo hanno gli open data e i metodi di intelligenza artificiale nella valutazione delle politiche? Questi alcuni dei temi che verranno affrontati domani alle ore 15 sul sito e i canali social de IlSole24Ore nel webinar 'Valutare le politiche di coesione e le politiche della ricerca e dell'innovazione'. Interverranno Marco De Maggio (Esperto politiche di Ricerca e Innovazione - Agenzia per la Coesione Territoriale)e Giuliano Resce (Docente di Economia Politica - Universita' del Molise). Il webinar e' organizzato nell'ambito del progetto Work4Future cofinanziato dalla Commissione Europea - Dg Regio e realizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con OBC Transeuropa e CNR ISSiRFA.

