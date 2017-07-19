Il Sole 24 Ore: domani sul giornale, macchinari ammortizzati al 62%, spazio a bonus 2026

Previsti dalla manovra (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 gen - Imprese, macchinari gia' ammortizzati al 62%: spazio ai bonus 2026 Nei bilanci delle imprese c'e' spazio per accogliere i nuovi iperammortamenti previsti dalla manovra 2026. Macchinari e software sono mediamente ammortizzati per il 62%, mentre le imposte correnti sono pari a 91.350 euro, secondo un'elaborazione di InfoCamere per Il Sole 24 Ore del lunedi', che ha preso in esame i conti depositati nel 2025 da oltre 107mila imprese dei settori a maggiore intensita' di impianti (manifattura, costruzioni, trasporti e commercio).

Il cambio di formula del bonus sugli investimenti - da credito d'imposta a maxideduzione - impone ora alle aziende una valutazione sulla capacita' di sfruttare il nuovo meccanismo. Un'elevata incidenza dell'ammortamento negli ultimi rendiconti fa pensare a beni strumentali con una vita media di quattro o cinque anni alle spalle (considerando le aliquote di ammortamento piu' diffuse). E cio' potrebbe lasciare campo aperto a nuovi investimenti. Il dato delle imposte correnti, invece, misura quanto margine hanno le imprese per assorbire la maggiorazione di costo in cui si traduce oggi l'agevolazione.

Entro il limite di due milioni di euro di investimento, anche le Pmi riusciranno, in media, ad assorbire la deduzione e il.

risparmio Ires da iperammortamento.

