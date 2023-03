Il Sole 24 Ore: domani la guida Vino & Finanza, dalle aste agli investimenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 mar - La Guida del Sole 24 Ore VINO & FINANZA in edicola domani a 1 euro racconta come e' fatto il mondo delle aste dei vini e di questo mercato; come sia ormai una tendenza robusta quella di considerare le partecipazioni nelle cantine e nelle aziende vitivinicole un esito profittevole per una finanza che voglia farsi anche cultura del territorio e garanzia di sviluppo del made in Italy.

Da anni la finanza ha incontrato l'inebriante mondo delle vigne: i futures sui grandi marchi sono ormai tradizione nella tradizione. E anche il futuro degli NFT e della blockchain e' gia' presente nelle cantine. Cio' che conta e' creare le condizioni ideali per scambiare l'eccezionale, il rarissimo, l'introvabile perche' cio' che ruota attorno al vino tuttavia e' si' commodity finanziaria, ma e' soprattutto suggestione, racconto, storia e fatica. E allora quali sono le bottiglie da investimento? Non piu' di 100-150 etichette al mondo. Di questi circa 70-80 francesi, tra i 20 e i 30 italiani, poi in misura minore Napa Valley e poco altro. Brand che per storia, prestigio e qualita' riconosciuta che vengono da territori rinomati, prodotti in vendemmie perfette con capacita' acclarata di durare nel tempo. Negli ultimi dieci anni i rendimenti dei vini di pregio sono cresciuti del 231%, facendo meglio di quelli dei gioielli (+142%) e delle opere d'arte (113%). Il mondo delle bottiglie e del loro mercato ha bisogno di conoscenza e di bussole soprattutto in tempi di facili raggiri social. Il nuovo rapporto tra vino e finanza non e' solo quello di chi acquista vino ma anche di chi investe in cantine. Il 2022 sotto questo profilo e' stato uno spartiacque con una vera escalation di investimenti da parte di fondi finanziari in cantine made in Italy. Un importante riconoscimento per un settore che negli anni di pandemia ha mostrato una grande resilienza continuando a produrre, esportare e a macinare risultati positivi. A questa nuova stagione eno finanziaria e' dedicata la Guida 'Vino & Finanza: dalle aste per le bottiglie cimelio agli investimenti nelle cantine' in edicola mercoledi' 29 marzo in abbinamento obbligatorio al Il Sole 24 Ore al prezzo di euro1 in piu' e rimarra' un solo giorno. Sara' invece disponibile l' ebook dal giorno successivo a euro4,99 sull'ecommerce del Sole 24 Ore. La guida, coordinata da Orioli, ha tra i contributors Barbara Sgarzi (gia' autrice del libro del Sole 24 Ore Vino, donne e Leadership).

