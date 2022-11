Il Sole 24 Ore: domani in edicola il libro "Ho detto no. Come uscire dalla violenza di genere"

Delle giornaliste Chiara Di Cristofaro e Simona Rossitto (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 nov - "Ho detto no. Come uscire dalla violenza di genere". In edicola domani con Il Sole 24 Ore il libro di Chiara Di Cristofaro e Simona Rossitto.

Antonella, Francesca, Stefania, Yvette, Clara, Luisa, Mara. E Francesco. Otto storie di rinascita, di cambiamento. Storie di donne che ce l'hanno fatta a vincere la violenza, sono riuscite a uscire dall'angolo, a riprendersi la propria vita, a riscoprire il loro valore, a ricominciare da se stesse.

Nutrendo progetti nuovi, creando iniziative imprenditoriali, riacquistando la fondamentale autonomia finanziaria. E un uomo, che con la violenza ha deciso di fare i conti e di eliminarla dalla sua vita. Perche' la violenza non e' un destino. Un femminicidio ogni tre giorni, circa un terzo delle donne nel mondo vittime di qualche forma di violenza: i numeri sembrano non lasciare scampo, ma la via d'uscita, pur se difficile e faticosa, c'e'.

(dalla prefazione di Tea Ranno)..... In questo lavoro condotto da Chiara Di Cristofaro e Simona Rossitto si trovano le tante parole che compongono il canovaccio lessicale della violenza di genere ripulite di ogni ridondanza, incrostazione polemica o retorica, e calate - limpide, chiare, capaci di effetto - in un discorso che si pone come guida per chi ha bisogno di sapere, in concreto, come agire: una sorta di vademecum che fa da bussola nel garbuglio emotivo, sentimentale, giuridico, legale, familiare, sociale in cui le donne in sofferenza si perdono.

Cosa fare, dunque? La cosa giusta, suggeriscono le autrici, e' quella di rivolgersi a un centro antiviolenza. E ne spiegano le ragioni, intanto che ci raccontano le storie Questo libro aiuta a capire che la violenza non e' soltanto quella fisica o verbale, ce ne sono altre di piu' subdole, quella economica, per esempio. O la violenza del ricatto emotivo, che non lascia lividi sul corpo ma fa altrettanto male. O la vittimizzazione secondaria, cioe' la doppia violenza nei confronti della donna gia' vittima, che viene maltrattata da professionisti non adeguatamente preparati o da un impianto accusatorio volto a demolirne la figura, per esempio durante le battaglie giudiziarie per l'affido dei figli.

Il valore di questo libro sta nell'indicare in maniera chiara il percorso da intraprendere: prima ancora che denunciare il molestante alle forze dell'ordine, le donne devono entrare in un sistema di protezione, e possono farlo rivolgendosi a una struttura idonea, dotata di personale competente, che sapra' diventare, tra l'altro, l'elemento di congiunzione tra loro e le istituzioni che hanno il compito di tutelarle. Insomma, per salvarsi le donne devono uscire dal silenzio, chiedere aiuto a chi puo' concretamente soccorrerle perche' ha gia' percorso innumerevoli volte la stessa strada, assistendo altre donne in difficolta'. E' la rete che salva - ci ricordano le autrici -, la condivisione, la capacita' di rompere le catene del silenzio e dell'isolamento, ma anche la cultura: libri, fumetti, cinema, teatro nel produrre e diffondere storie, creano empatia, toccano le corde delle emozioni incidendo tacche profonde sulla coscienza, e insegnano, per esempio, quando un amore non e' amore, perche' non e' detto che amore e morte debbano per forza andare a braccetto.

