Il Sole 24 Ore: divario Nord-Sud impatta su occupazione femminile (Lunedi')

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 mar - Il Lunedi' del Sole 24 Ore si occupa domani dei divari infrastrutturali e di crescita che caratterizzano il Nord e il Sud del Paese che si riflettono anche sull'occupazione femminile. Il numero delle lavoratrici e' aumentato negli ultimi anni e le occupate sono arrivate a quota 10 milioni: le Regioni del Nord e del Centro pero' si piazzano tutte sopra il tasso di occupazione femminile medio del 51% (contro un tasso di occupazione maschile del 69,2%), mentre quelle del Sud continuano a essere decisamente lontane. Cosi', il Trentino Alto Adige ha un tasso di occupazione femminile del 66,2%, il piu' alto in Italia e in linea con la media Ue, che e' al 65%. Dall'altro capo della penisola, in Campania, Calabria e Sicilia lavora solo una donna su tre. Almeno stando alle statistiche ufficiali. In queste Regioni anche il tasso di occupazione maschile e' piu' basso rispetto al Nord, data la maggiore incidenza della disoccupazione. A spiegare questo ritardo del Mezzogiorno, la bassa crescita e il numero ridotto di laureate. A livelli piu' elevati di istruzione, il gender gap si riduce. Le professioniste donne in Italia sono il 44%. Mentre all'Universita' le donne sono in maggioranza fra le iscritte e fra le laureate, ma passano in minoranza ai livelli piu' elevati della carriera accademica: le docenti ordinarie sono appena il 27%. Sul Sole 24 Ore di Lunedi' 4 marzo, la mappa dell'occupazione femminile per Regione, il punto sul gender pay gap nel pubblico e nel privato e sulla presenza delle donne negli Ordini professionali e negli Atenei.

