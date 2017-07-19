Il Sole 24 Ore: dal 16 gennaio il volume La memoria restituita

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 gen - Il Sole 24 Ore porta in libreria da venerdi' 16 gennaio 2026 e in edicola da sabato 24 gennaio 2026 il volume La memoria restituita.

Storie di imprenditori e dirigenti ebrei nell'Italia delle leggi razziali, scritto da Germano Maifreda con la prefazione di David Bidussa.

Un libro che affronta una delle pagine piu' oscure della storia italiana, da un punto di vista poco indagato finora: la persecuzione economica degli ebrei durante il fascismo.

Non solo vite, ma patrimoni: dal 1938 al 1945 migliaia di imprese, terreni, fabbricati e beni mobili furono confiscati, segnando una ferita che ancora oggi interroga la nostra coscienza civile.

Il libro ricostruisce il funzionamento delle leggi razziali del 1938 e il loro impatto sul tessuto produttivo nazionale.

Non si tratto' di semplici norme discriminatorie, ma di un vero e proprio progetto di esproprio sistematico che coinvolse banche, imprese e apparati burocratici, fino alla 'soluzione finale economica' della Repubblica Sociale Italiana. L'Italia anticipo' Germania e Ungheria con una legislazione che colpi' organicamente le proprieta' ebraiche: divieti di possedere aziende strategiche, terreni e fabbricati oltre soglie minime, espulsione dagli impieghi pubblici e dalle banche di interesse nazionale. Centrale fu il ruolo dell'Egeli, l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, incaricato di amministrare i beni confiscati, e delle banche delegate alla vendita. Il volume analizza anche la macchina burocratica della RSI, che mirava alla morte giuridica degli ebrei, lasciando ai nazisti il compito di organizzare la loro eliminazione fisica. Dopo la guerra, il processo di restituzione dei beni si rivelo' lungo e complesso, segnato da silenzi e reticenze, fino alla Commissione Anselmi del 1998.

Accanto all'analisi normativa e comparativa con altri Paesi europei, il libro da' voce alle storie di vita di imprenditori e dirigenti travolti dalle persecuzioni. Tra queste, quella di Giorgio Ascarelli, fondatore dell'A.C.

Napoli e protagonista dell'industria tessile, simbolo di una modernita' che non salva; Oscar Sinigaglia, padre della siderurgia italiana, tra modernizzazione e emarginazione; Togo Mizrahi, pioniere del cinema egiziano e mediatore culturale fra le sponde del Mediterraneo; Angelo Donati, il banchiere che salvo' migliaia di ebrei nella Francia occupata, tessendo reti diplomatiche e finanziarie; e Camillo Castiglioni, il finanziere cosmopolita, tra ascesa, caduta e persecuzione. Queste biografie non sono semplici ritratti individuali, ma specchi di un'epoca: testimonianze di come il successo sociale e il patriottismo non bastarono a proteggere dall'odio razziale.

Il volume intreccia storia economica, diritto e memoria, mostrando come la persecuzione razziale non fu solo un crimine contro le persone, ma anche contro il patrimonio, l'impresa e il lavoro. E' un'opera che restituisce alla coscienza collettiva una verita' rimossa: la Shoah non fu soltanto sterminio fisico, ma anche distruzione economica, cancellazione di competenze e capitali che avevano contribuito alla modernizzazione del Paese.

Il volume sara' in libreria da venerdi' 16 gennaio al prezzo di euro16,90 e in edicola, per un mese, da sabato 24 gennaio 2026 al costo di euro 12,90 (oltre al prezzo del quotidiano).

