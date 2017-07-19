Il Sole 24 Ore: dal 10 e' in libreria '300 Orologi iconici' di Mara Cappelletti

Il nuovo volume edito da 24 ORE Cultura (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 ott - Dal 10 ottobre e' in libreria 300 Orologi iconici, il nuovo volume edito da 24 ORE Cultura e firmato da Mara Cappelletti, esperta di storia del gioiello e del costume. Un viaggio affascinante tra meccanica, arte e design, che racconta l'evoluzione dell'orologeria attraverso 300 capolavori di dodici maison leggendarie: da Rolex a Patek Philippe, da Audemars Piguet a Jaeger-LeCoultre, fino a Bulgari, Omega, Longines, IWC Schaffhausen, Vacheron Constantin, Blancpain, Breguet ed Eberhard & Co.

Il libro, raffinato e autorevole, e' un tributo alla maestria tecnica e alla bellezza estetica che hanno reso l'orologio meccanico un oggetto di culto, simbolo di stile, precisione e identita'. Ogni capitolo e' dedicato a una maison e ne ripercorre le origini, le rivoluzioni tecniche, le influenze culturali e artistiche, soffermandosi sulle complicazioni piu' affascinanti: tourbillon, calendari perpetui, minute repeater, cronografi rattrappanti, fasi lunari.

Con una ricca iconografia, testi approfonditi e un glossario tecnico, 300 Orologi iconici si rivolge sia agli appassionati che ai collezionisti, offrendo una panoramica completa e poetica dell'orologeria d'eccellenza. Un invito a guardare al tempo con occhi nuovi, cogliendo nei dettagli il valore di un sapere antico che continua a reinventarsi.

