Il Sole 24 Ore: da giovedi' l'Innovation Days, il Piemonte che riparte

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 set - Il primo ottobre le aziende saranno ancora una volta protagoniste della quinta tappa del roadshow del Sole 24 Ore Innovation Days, dedicato questa volta al Piemonte che riparte.

Come si attrezzano infatti le aziende piemontesi per la ripresa? E quale impatto ha avuto finora su di loro l'emergenza Covid? Il calo e' netto, ma non ci si poteva attendere altro, del resto. Quasi 16 punti di Pil perso per questa regione per il periodo aprile-giugno, mai cosi' male; il record negativo e' dovuto soprattutto al comparto dell'auto, uno dei motori dell'export e dell'indotto meccanico e componentistico locale, e insieme al tessile-abbigliamento questi due comparti rappresentano forse il settore piu' penalizzato in questa lunga emergenza Covid.

Ma le aziende non si arrendono. Non denunciano soltanto una situazione drammatica, ma cercano, pure tra mille difficolta', di provare a ripartire.

Al Piemonte dunque e' dedicata la mattinata del primo ottobre del Roadshow del Sole 24 Ore Innovation Days, in un evento in streaming che abbraccia i principali settori dell'economia locale cosi' come i vertici istituzionali.

Tra i partecipanti il Presidente della Regione Alberto Cirio, che aprira' i lavori dopo l'intervento di Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte e dopo i saluti del Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini.

La partecipazione a Innovation Days. Il Piemonte che riparte e' gratuita previa iscrizione su www.ilsole24ore.com/piemontecheriparte.

Il roadshow e' realizzato in collaborazione con CDP. Partner dell'iniziativa sono TIM e LeasePlan; sponsor di questo appuntamento sono Cassa di Risparmio di Asti ed Edison.

