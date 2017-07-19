Il Sole 24 Ore: da 11/12 in edicola 'Virus, guerre e tecnologie' di Paolo Gualtieri

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 dic - Da giovedi' 11 dicembre e' in edicola un nuovo titolo Sole 24 Ore: 'Virus, guerre e tecnologie' di Paolo Gualtieri Pandemia, conflitti e rivoluzione digitale: tre forze che hanno sconvolto il mondo negli ultimi cinque anni e che continuano a ridisegnare il nostro futuro. L'Europa e' pronta a reagire o rischia di scivolare verso il declino? E' questa la domanda che attraversa il nuovo libro di Paolo Gualtieri, economista e editorialista del Sole 24 Ore, che con Virus, guerre e tecnologie, in edicola con Il Sole 24 Ore da giovedi' 11 dicembre, propone una riflessione lucida e appassionata sul destino dell'Italia e del Vecchio Continente.

Il volume nasce dall'urgenza di comprendere come eventi apparentemente distinti - la pandemia globale, le guerre armate e commerciali, l'avvento di tecnologie dirompenti come l'intelligenza artificiale - si intreccino in un unico scenario di trasformazione storica. Non si tratta di una semplice raccolta di articoli scritti da Paolo Gualtieri negli ultimi cinque anni su 'Il Sole 24 Ore', ma di un percorso unitario che alterna analisi rigorose, proposte di policy e un artificio narrativo originale: il dialogo con l'intelligenza artificiale, che diventa interlocutore critico e stimolo per approfondire i grandi temi del nostro tempo.

Dalla fragilita' rivelata dal Covid alla sfida della guerra in Ucraina, dalle tensioni protezionistiche che minacciano la globalizzazione alla rivoluzione digitale che cambia il lavoro, la finanza e la vita quotidiana, il libro affronta le questioni cruciali con uno stile chiaro e accessibile, senza rinunciare alla profondita'.

Con la prefazione di ChatGPT 5, il volume si colloca nel solco delle opere che vogliono non vogliono dare previsioni illusorie, ma scenari possibili, utili per chi deve decidere, progettare, investire e per chiunque voglia capire dove stiamo andando.

Il volume sara' in edicola, per un mese, da giovedi' 11 dicembre 2025 al costo di euro 12,90 (oltre al prezzo del quotidiano); sara' disponibile anche nelle librerie dal 13 marzo 2026 a euro 16,90.

com-rmi

(RADIOCOR) 07-12-25 12:02:12 (0175) 5 NNNN