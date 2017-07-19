Il Sole 24 Ore: convegno sulla Pet Economy, settore da 6 mld in Italia

Degli Esposti (Purina): 25mila gli addetti del comparto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 set - 'Oggi oltre il 55% delle famiglie italiane vive con un animale da compagnia e i pet sono entrati a pieno titolo nei progetti di vita delle persone e delle famiglie. La pet economy in Italia vale quasi 6 miliardi di euro e coinvolge oltre 25mila addetti. E' un comparto che sta dimostrando grande solidita' e capacita' di crescita anche in un contesto caratterizzato da inflazione, incertezza economica e instabilita' geopolitica.

Ma il suo impatto non e' solo quantitativo: e' una filiera che genera innovazione scientifica, investimenti, nuove professionalita' e coinvolge industria, distribuzione, veterinari, universita', istituzioni e associazioni.' Lo ha detto Fabio Degli Esposti, amministratore delegato Purina Italia e direttore regionale Purina Sud Europa. Degli Esposti e' intervenuto oggi a Italian Pet Summit, appuntamento organizzato dal Sole 24 Ore e dedicato al mondo degli animali da compagnia e alla filiera della pet economy.

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(RADIOCOR) 15-09-26 16:15:04 (0545) 5 NNNN