Il Sole 24 Ore: consegnato al direttore Fabio Tamburini il premio Ambrogino d'oro 2025

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 dic - Il Direttore de Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Radiocor Fabio Tamburini e' tra le personalita' che hanno ricevuto oggi al Teatro dal Verme l'Ambrogino d'oro 2025, la massima onorificenza concessa dal Comune di Milano nel giorno del patrono a chi ha dato lustro alla citta'. L'edizione 2025 del premio ha assegnato, su 280 candidature proposte, un totale 42 riconoscimenti a cittadini e organizzazioni che si sono distinti per impegno civile, cultura, salute e solidarieta', contribuendo al bene della citta'.

'Attento osservatore dei mercati e degli scenari politici italiani e internazionali - si legge nella motivazione per l'assegnazione del riconoscimento al Direttore del Sole 24 Ore - sotto la sua direzione il quotidiano si conferma punto di riferimento essenziale per il pubblico, le istituzioni e gli operatori economici con servizi approfondimenti e inchieste su temi cruciali. Convinto che la conoscenza sia essenziale per fare scelte responsabili e oculate, soprattutto in momenti di crisi e incertezza, presiede il comitato scientifico del Festival dell'Economia di Trento proponendo dibattiti di largo interesse e invitando i giovani, vera leva del futuro, a esporsi nel confronto'.

Tamburini ha commentato: "Dedico questo premio, di cui sono molto orgoglioso, ai bambini, ai troppi bambini, che muoiono nelle troppe guerre che sono in corso nel mondo. I bambini nascono per essere felici e non per morire in guerre decise da pochi e in cui muoiono in tanti, troppi." Tamburini, che nel 2025 ha ricevuto anche il Premio Cre'dit Agricole 'Testimoni della storia 2025' a Trieste, il Premio 'Penna d'oro' a Verona e il Premio Acqui Storia 'Testimoni del Tempo', ha ricoperto nella sua carriera, tra gli altri, il ruolo di inviato di Repubblica e di Vicedirettore del settimanale Milano Finanza, del quotidiano MF e dell'Ansa.

Dal 12 settembre 2018 e' Direttore del Sole 24 Ore, quotidiano leader in Italia nell'informazione economica, finanziaria e normativa che questo anno ha compiuto 160 anni, dell'agenzia di stampa Radiocor e di Radio 24. E' Presidente del comitato scientifico del Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Gruppo 24 ORE per conto delle istituzioni trentine dal 2022.

