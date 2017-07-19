Il Sole 24 Ore: ambiente, Trento, Mantova e Bergamo sul podio, ma fotografia in chiaroscuro

Report annuale Legambiente/Ambiente Italia/Sole (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 ott - In Italia le citta' sono sempre piu' in affanno nel raggiungere performance ambientali sostenibili. La classifica dei 106 capoluoghi di provincia stilata da Ecosistema Urbano, il report annuale di Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, pubblicato oggi sul quotidiano economico, restituisce per il 2024 una fotografia in chiaroscuro. Ancora nessuna citta' raggiunge il punteggio del 100% e cala al 54,24% la media del punteggio raggiunta dai capoluoghi, registrando un -3,8% rispetto a due anni fa quando si attestava al 56,41%. Se si guarda ai singoli capoluoghi, nel 2024 sono Trento (79,78 %) e Mantova (78,74%) le uniche citta' a superare la soglia di 75 punti e a dominare la classifica di Ecosistema Urbano ottenendo rispettivamente il primo e secondo posto. Trento torna sul gradino piu' alto (nel 2023 era seconda) rappresentando il meglio della vivibilita' in citta'. Mantova ottiene la medaglia d'argento risalendo la classifica di cinque posizioni (nel 2023 era 7 settimana), grazie ad alcuni risultati negli indici piu' significativi come il calo dei consumi idrici e delle perdite idriche e la raccolta differenziata che e' all'84%. Dietro di loro si piazza Bergamo, al terzo posto con un punteggio del 71,82%, risalendo la classifica di ben 13 posizioni (nella passata edizione era16esima), grazie ad un impegno costante soprattutto nel settore della raccolta differenziata e della ciclabilita'. Le altre citta' che rientrano della top ten sono Bolzano, quarta, seguita da Pordenone, Reggio Emilia, Parma, Rimini, Bologna, Forli'. Tutte aree urbane del nord Italia e con Bologna, al 9 posto, che si conferma la migliore tra le grandi citta' anche se perde una posizione rispetto alla passata edizione. Il Sud e' sempre in grande affanno, ad eccezione di Cosenza, 16esima in classifica, unica citta' del Meridione nella top 20 anche se rispetto alla passata edizione perde 3 posizioni (era 13esima). In fondo alla classifica ci sono nove citta' del sud - Caltanissetta (97), Caserta (98), Catania (100), Palermo (101), Catanzaro (102), Napoli (103), Crotone (104), Vibo Valentia (105), Reggio Calabria (106) - che non arrivano a toccare il 35% del punteggio. Crotone, Vibo Valentia, Reggio Calabria sono addirittura al di sotto dei 25 punti su 100.

Criticita' urbane: Smog e rete idrica colabrodo restano le principali criticita' da affrontare per i capoluoghi di provincia. Diminuiscono troppo lentamente le citta' con perdite d'acqua superiori o uguali al 50%: 20 quest'anno (erano 24 nel 2023 e 27 nel 2022). Nel 2024, inoltre cala la media della superficie urbana dedicata alle infrastrutture per la ciclabilita' - 10,39 metri equivalenti ogni 100 abitanti (11,02 m eq/100 ab nella passata edizione e 10,69 due anni fa) - cosi' come diminuisce sia l'estensione media delle isole pedonali nei comuni capoluogo passando dai 50,7 mq ogni 100 abitanti della scorsa edizione agli attuali 48,6 mq sia quella delle zone a traffico limitato che nel 2024 si attesta a 368,3 m ogni 100 abitanti rispetto ai 406,9 della scorsa edizione. Cresce, stando i dati Ispra, il consumo di suolo nel totale dei capoluoghi: dal 2018 al 2023 e' pari a circa 4500 Ha, a fronte di un calo del numero degli abitanti (-346.000 abitanti). Ne deriva una crescita del suolo impermeabilizzato per ogni abitante delle citta', sempre su base quinquennale, pari a +6,3 mq/ab dal 2018 al 2023 (+3,5% rispetto al 2018), con forti variazioni da citta' a citta'.

Buone Notizie: Tra i segnali positivi che emergono dal nuovo report Ecosistema Urbano, c'e' la raccolta differenziata che per la prima volta, tra i capoluoghi, supera la media del 65%. Inoltre, sono ben 15 i capoluoghi che sono oltre l'80% di RD. Cresce il numero dei passeggeri trasportati dal servizio di tpl nelle citta' capoluogo, anche se le performance generali sono ancora lontane dai livelli europei.

Tra le citta' a prova di servizi tpl c'e' Milano con 424 passeggeri nel 2024 rispetto ai 415 dello scorso anno, i 357 del 2022 e ai 303 del 2021. Anche Roma mostra lievi segnali incoraggianti salendo dai 259 viaggi procapite all'anno della passata edizione ai 277 di quest'anno. Venezia resta la migliore sebbene in calo, interrompendo una crescita costante, mentre Firenze prosegue a migliorare (sale dai 225 dello scorso anno ai 247 passeggeri/ ab/anno).

Il report Ecosistema Urbano nello stilare la sua classifica annuale prende in considerazione 19 indicatori suddivisi in 6 ambiti ambientali (aria, acque, rifiuti, mobilita', ambiente urbano ed energia). Riguardo gli indicatori, passati da 20 a 19, Legambiente precisa che quest'anno non e' stato preso in considerazione l'indice 'vittime della strada' perche' ISTAT ha cambiato le modalita' di raccolta ed elaborazione di quei dati che ora sono focalizzati principalmente verso le citta' metropolitane e i grandi agglomerati urbani, rendendo di fatto indisponibili dati uniformi e validati per tutti i capoluoghi.

Grandi citta': tornando alla classifica di Ecosistema Urbano, interessante il posizionamento di alcune grandi citta'.

Firenze dal 63posto della passata edizione si piazza al 21 posto grazie ad alcuni miglioramenti, tra questi, crescono i passeggeri trasportati dal servizio di tpl (dai 225 viaggi procapite all'anno della passata edizione agli attuali 247) e migliora anche l'offerta del servizio; nella raccolta differenziata Firenze passa dal 55,7% dello scorso anno a oltre il 60%; e migliora negli indici dedicati agli inquinanti atmosferici. Torino, 85 nella passata edizione, conquista il 62 posto anche grazie alle basse perdite di rete, un buon numero di passeggeri trasportati dal tpl cosi' come negli alberi messi a dimora su suolo pubblico. In negativo, oltre il biossido di azoto, le 75 auto circolanti ogni 100 abitanti. Roma perde solo una posizione in classifica, e' al 66posto.

I dati sulle citta' piu' verdi d'Italia sono consultabili online: l'indice di Ecosistema urbano 2025 e' navigabile sulla piattaforma interattiva ideata dal team del Lab 24 del Sole 24 Ore all'indirizzo https://lab24.ilsole24ore.com/ecosistema-urbano/.

