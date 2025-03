Il Sole 24 Ore: 24 Ore System concessionaria esclusiva di DDAY.IT e DMOVE.IT

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 mar - 24 ORE System allarga il proprio portafoglio di editori terzi acquisendo la concessione esclusiva di DDAY.it e di DMOVE.it: le due testate, dirette da Gianfranco Giardina, saranno infatti affidate alla Concessionaria del Gruppo 24 ORE, che gestisce oltre alle testate interne un selezionato gruppo di realta' editoriali presenti sul mercato italiano e internazionale.

Per Giardina, divulgatore e fondatore della testata, e' un 'approdo in famiglia' visto che rappresenta un volto e soprattutto una voce familiare per tutti gli ascoltatori di Radio 24 in quanto ospite frequente di '2024', il programma radio piu' seguito da tutti gli appassionati di tecnologia.

DDAY nasce nel 2009 con l'obiettivo di diventare la testata piu' autorevole del mondo tech raccontando come l'innovazione entri nella giornata digitale di ogni persona. Alla base dell'affinita' tra DDAY e le testate del Gruppo 24 ORE e' la loro mission: non limitarsi a raccontare l'esistente ma svolgere un ruolo da veri e propri divulgatori. Se tante testate del settore tech si limitano a fare recensioni o prove prodotto, DDAY mira invece a diffondere la conoscenza di tecnologie e strumenti innovativi e aiutare cosi' il grande pubblico a orientarsi e scegliere nel mondo dell'elettronica di consumo: e' ormai diventato un punto di riferimento per il popolo del web il format 'Come funziona' che illustra in modo semplice e chiaro tutti i principali nuovi trend e strumenti tech.

In questi 16 anni di vita DDAY ha saputo conquistarsi il ruolo di testata piu' autorevole del mondo dell'elettronica di consumo grazie anche al patto di lealta' con i suoi utenti e con le aziende: niente titoli clickbait ne' recensioni 'pilotate', un basso affollamento pubblicitario e una chiara differenziazione fra i contenuti 'branded' e quelli editoriali. Un patto di lealta' che ha premiato la testata, che vede una crescita continua del proprio lettorato e una fidelizzazione elevatissima, certificata dalla leadership Audicom come tempo di permanenza media per utente nel settore delle testate tech (fonte Audicom gennaio-dicembre 2024).

DMOVE nasce come spin-off di DDAY nel 2017 con l'obiettivo di illustrare come l'innovazione stia cambiando radicalmente la mobilita': se un tempo la comunicazione del settore auto puntava principalmente su potenza e prestazioni, oggi e' tutta focalizzata sui plus in termini di tecnologia.

DDAY.it e DMOVE.it sono assolutamente in linea con il target di 24 ORE System, presentando un lettorato largo e trasversale che va dagli 'espertoni' al neofita che vuole informarsi per capire i trend del momento o avere una guida autorevole che lo orienti al miglior acquisto; testate capaci di richiamare sia un lettorato tipicamente 'end user' sia quello professionale. Sulla base dei temi trattati e del loro taglio, DDAY e' tra le testate settore tech che vanta la piu' alta affinita' fra i lettori di fascia medio-alta per capacita' di spesa e per classe socio-professionale.

'Questa nuova opportunita' completa l'offerta della nostra concessionaria sul fronte dell'informazione tecnologica, in linea con il nostro profilo sul mercato: il posizionamento di assoluto rilievo di DDAY.it e DMOVE.it si fonda infatti su un costante lavoro di qualita', sull'approfondimento e la volonta' di fare informazione e, insieme, divulgazione - ha commentato Federico Silvestri, Direttore Generale Media & Business del Gruppo 24 ORE -, un approccio fortemente in sintonia con quello delle testate in portafoglio a 24 ORE System, caratterizzate da grande autorevolezza e qualita' della propria audience. Siamo sicuri che gli investitori apprezzeranno la forza di penetrazione di uno degli editori del settore tech piu' riconosciuti dal grande pubblico'.

'Approdare a 24 ORE System e' stata una scelta naturale: il fatto che si tratti di una concessionaria strettamente integrata con un grande Editore e' un fattore chiave per una vera comprensione delle rispettive esigenze - ha dichiarato Gianfranco Giardina, Direttore di DDAY.it e DMOVE.it -. Ma, soprattutto, i valori fondanti di DDAY - autorevolezza, attenzione alla buona informazione, rigore - sono gli stessi che da sempre animano i mezzi del Gruppo 24 ORE: per questo ci sentiamo a casa. Il mondo dell'Hi-Tech e' sempre piu' centrale per i cittadini e per le imprese e il nostro ruolo, riconosciuto dall'industria e dal retail, e' quello di abilitarli alla piena comprensione dei valori delle tecnologie per scelte finalmente consapevoli. Nel solco di quanto il Gruppo 24 ORE fa da sempre nell'informazione e nella formazione di carattere economico-finanziario'.

