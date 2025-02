Il Sole 24 Ore: 1865-2025, festeggia i suoi primi 160 anni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 feb - Nel 2025 Il Sole 24 Ore celebra i suoi primi 160 anni, un cammino straordinario che ha attraversato la storia del nostro Paese, raccontando con passione e rigore le vicende ed i personaggi che lo hanno plasmato. Il debutto nelle edicole del quotidiano avviene a Milano il 1 agosto 1865: nasce cosi' Il Sole, giornale di economia e politica, espressione di una borghesia liberale e innovatrice, che 100 anni dopo, il 9 novembre 1965, si fonde con un altro giornale economico milanese, 24 Ore, diventando Il Sole 24 Ore oggi leader nell'informazione economica, finanziaria, normativa e tributaria. Da allora, infatti, il quotidiano e' diventato un punto di riferimento insostituibile per professionisti e manager, istituzioni e imprese, piu' in generale per tutti coloro che vogliono orientarsi nei fatti del presente e comprendere le trasformazioni del futuro. Il Sole 24 Ore e' stato testimone di profondi cambiamenti, grandi sfide ed eventi drammatici attraverso un racconto sempre puntuale ed equidistante: piccole e grandi rivoluzioni, evoluzioni e storie che hanno intrecciato la vita del mondo e del Paese a quella dei lettori attraverso le pagine del quotidiano.

Ed e' proprio questo intreccio che sara' al centro della prima importante iniziativa che segnera' l'inizio dei festeggiamenti per il quotidiano: una call to action rivolta ai lettori, per raccontare questi 160 anni di storie condivise, che si articolera' attraverso un percorso in due fasi. Durante tutto l'arco del 2025, poi, il quotidiano proporra' altre e diverse attivita' ideate per valorizzare al massimo la ricorrenza e per celebrare al meglio il rapporto con i propri lettori.

A febbraio partira' la campagna Diventa Opinion Reader, un omaggio a chi ha contribuito a rendere possibile questo viaggio lungo 160 anni: la grande comunita' di lettrici e lettori. Il Sole 24 Ore, in tutti questi anni e fin dalla sua nascita, ha voluto costruire la propria riconoscibilita' ed autorevolezza sulla base di alti valori e principi etici: qualita' dell'informazione, profondita' di analisi, rigore, equidistanza e trasparenza lo hanno reso un grande riferimento e un patrimonio per il Paese. Per questo oggi, come 160 anni fa, la voce de Il Sole 24 Ore e' quella che consente alle persone di comprendere gli accadimenti, formarsi un'opinione, coltivare nuove idee. In una parola diventare e affermarsi come opinion leader; e, da oggi, essere un 'opinion reader'.

Per questo saranno proprio le lettrici e i lettori del Sole 24 Ore, ciascuno Opinion Leader nel proprio ambito, a diventare i protagonisti della campagna istituzionale 'Opinion Reader', la prima interamente partecipata, con l'obiettivo di comporre un ritratto collettivo che rappresenti l'essenza stessa del quotidiano e di raccontare il legame unico, fatto di fiducia reciproca, che i lettori hanno con Il Sole 24 Ore.

L'iniziativa si sviluppera' in due momenti: la prima fase teaser, al via da inizio febbraio fino al 30 marzo, caratterizzata dalla call to action Diventa Opinion Reader e' la fase di reclutamento. Sul sito dedicato Ilsole24ore.com/opinionreader le lettrici e i lettori potranno sottoporre la propria candidatura alla partecipazione inviando una propria foto e un contributo testuale di massimo 160 caratteri per raccontare la propria relazione con Il Sole 24 Ore. Un ricordo, un momento speciale legato alla relazione con il giornale o al ruolo che ha o ha avuto nella propria vita professionale e personale o, piu' in generale, nella propria comunita'. Si cercheranno ricordi che parlino di connessioni e relazioni; storie personali e professionali di crescita, famiglia, cultura e tradizione.

I contributi saranno valutati da diversi punti di vista, secondo criteri di rappresentativita' del target e capacita' di storytelling, per evidenziare la pertinenza e il livello d'ispirazione delle storie inviate.

Il secondo step della campagna 'Diventa Opinion Reader' sara' la fase di disvelamento dei prescelti in occasione del ventesimo Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Gruppo 24 ORE e dalle Istituzioni Trentine dal 22 al 25 maggio. Proprio in questa occasione speciale, che vede chiamati a raccolta nel capoluogo trentino i piu' importanti protagonisti, nazionali e internazionali, della business community, delle Istituzioni e del mondo accademico, verra' presentata ufficialmente la grande campagna di comunicazione celebrativa dei 160 anni de Il Sole 24 Ore, Opinion Reader, nella quale i protagonisti saranno proprio i volti e le testimonianze di 8 lettori-lettrici del quotidiano, selezionati tra tutte le candidature ricevute e poi ritratti in una serie di scatti d'autore, che daranno volto e voce a questo anniversario unico, diventando protagonisti e parte attiva del cuore pulsante della narrazione.

Naturalmente il percorso per celebrare i 160 anni del Sole 24 Ore, oltre che concepito per mettere al centro i propri lettori, intende valorizzare i Partner che aderiranno alle diverse iniziative dedicate alla ricorrenza. Le aziende che sceglieranno 'Opinion Reader' potranno infatti essere protagoniste, insieme ai lettori, di questa narrazione speciale raccontando il loro legame con Il Sole 24 Ore attraverso un format ideato da 24 ORE System e declinato in una campagna crossmediale.

Per lanciare l'iniziativa Diventa Opinion Reader e favorire la raccolta delle adesioni e' stata realizzata una campagna pubblicitaria pianificata su tutti i media del Gruppo 24 ORE e all'esterno, con spot radio, affissioni e circuito digitale delle edicole.

Tutte le informazioni e il regolamento per partecipare all'iniziativa Diventa Opinion Reader, inviando il proprio contributo, sono disponibili sul sito Ilsole24ore.com/opinionreader.

