IL MONDO DI TRUMP: non solo piu' soldi all'Ue serviranno politiche comuni e innovazione

Come rispondere alle nuove sfide della Casa Bianca (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 mar - Nel mondo dell'alta tecnologia Usa, tra i leader dei colossi del digitale e degli unicorni della Silicon Valley, fin dal giorno dell'elezione di Trump si percepisce un senso di sollievo e persino di euforia. Senza dubbio fa gola la prospettiva dei sostanziosi sgravi fiscali preannunciati, come pure l'attesa di ricche commesse pubbliche; ma e' presumibilmente la promessa della deregolamentazione che suscita particolare ottimismo.

I recenti atti di sottomissione dei tecno-baroni al neo-Presidente rappresentano una novita' che ha radici profonde. Lo hanno confermato pubblicamente alcuni degli stessi protagonisti, come Musk, Zuckerberg e Andreessen: non si tratta soltanto di conversioni di comodo per compiacere Trump e ottenere favori dalla sua Amministrazione; si tratta soprattutto di un rifiuto delle politiche economiche di Biden, giudicate eccessivamente invasive e dirigiste: un rifiuto maturato nel corso degli ultimi quattro anni, che ha indotto schiere di imprenditori high tech ad abbandonare la tradizionale postura pro-democratica e ha spinto molti di loro a sostenere apertamente Trump e le sue promesse iper-liberiste.

Se e' vero, come appare plausibile, che la chiave interpretativa e' proprio la questione della regolamentazione delle tecnologie avanzate e dello sviluppo dei relativi settori economici, allora e' chiaro che tutto questo riguarda da vicino anche l'Unione Europea. Il Digital Services Act, il Digital Markets Act e l'AI Act, con i loro vincoli di trasparenza e tutela dei consumatori, rappresentano una seria minaccia potenziale per Amazon, Google, Meta, Microsoft, X e altri. L'applicazione di queste leggi europee e' appena agli inizi, ma e' gia' chiaro che potrebbe presto tradursi in multe da decine di miliardi per le big tech americane. I padroni e CEO di quelle stesse aziende sono andati a Canossa / Mar-a-lago, dove Musk e' ormai ospite fisso, certo come atto di ossequio e captatio benevolentiae, certo per riaffermare che la nuova stagione del turbo-tecno-capitalismo deve essere 'a briglia sciolta', ma anche - e alcuni di loro lo hanno ammesso apertamente - per sollecitare il sostegno della nuova Amministrazione contro le regole europee, presentate come anti-americane e nemiche della liberta'; un concetto ribadito ultimamente dal Vice-Presidente Vance in Europa in termini brutalmente espliciti.

L'Ue si trova pertanto di fronte a un serio dilemma: tener duro sui principi e applicare rigorosamente le proprie leggi, esponendosi cosi' al rischio di pesanti ritorsioni commerciali e politiche; oppure inchinarsi al ricatto economico che si sta profilando, ammorbidendo l'implementazione dei regolamenti in questione. Se dovesse optare per la soluzione intransigente rischierebbe di compromettere la solidita' del collante transatlantico proprio nel momento in cui, tra fragilita' interne e minacce esterne, ne ha piu' bisogno. Se scegliesse la linea piu' accomodante finirebbe per sacrificare uno dei pochi strumenti di cui ancora dispone per poter interpretare un ruolo da co-protagonista sulla scena economica internazionale. Che fare, dunque? Nel breve periodo si puo' solo auspicare una soluzione pragmatica negoziata, che eviti una guerra economica; ma per negoziare da posizioni di forza, o perlomeno di credibilita', occorre determinazione e soprattutto unita' tra i 27: respingere la trappola del 'divide et impera' che gia' si va delineando.

Nel medio-lungo periodo la risposta a quel dilemma passa attraverso un effettivo rilancio dell'obiettivo dell''autonomia strategica', rivisitato in chiave draghiana: massicci investimenti in ricerca e sviluppo, con particolare attenzione all'intelligenza artificiale e alle altre tecnologie trasversali e abilitanti; una politica industriale centrata sull'innovazione e su un sostanzioso recupero di competitivita'; miglioramento della capacita' di ritenere e attrarre talenti; riaffermazione di un multilateralismo fondato su regole eque e condivise. Compito arduo ma non impossibile. Nei prossimi mesi, quando comincera' a prendere forma il nuovo quadro politico-finanziario pluriennale dell'Unione, capiremo se si sta andando nella giusta direzione.

Alessandro Damiani

