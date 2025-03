IL MONDO DI TRUMP: la risposta dell'Europa sara' articolata e piu' consapevole

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 mar - Le schermaglie dei politici generano talvolta piu' attenzione che conseguenze. Ma nel caso dell'intelligenza artificiale, il racconto dei politici e' chiamato almeno a definire il contesto nel quale le imprese decidono i loro investimenti.

Attualmente, il racconto e' quello di una gara globale per il controllo della tecnologia piu' promettente del momento. Il vice presidente americano, JD Vance, al Summit di Parigi, non ha esagerato con la diplomazia. Ha detto che gli Stati Uniti sono e resteranno leader nell'AI, anche grazie alla liberta' d'azione che garantiscono alle imprese: e ha consigliato all'Europa di eliminare le sue regole. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, nella stessa conferenza, si e' invece dichiarata convinta che l'Europa possa essere protagonista di un'intelligenza artificiale che rispetta i diritti umani, sottolineando come gli investimenti pubblici abiliteranno la riscossa dell'industria europea. Ma davvero tutto si riduce a una gara? E si puo' gia' dire chi la vincera'? Un large language model ha gia' scritto il futuro? Von der Leyen ha ragione almeno su un punto. Le conseguenze dell'intelligenza artificiale non si manifesteranno in un paio d'anni, ma casomai in un paio di decenni. Questa tecnologia suggerisce innovazioni in quasi tutte le dimensioni della societa', sicche' non si gioca alla velocita' dell'offerta di soluzioni, ma con i tempi dell'adozione: ospedali, scuole, aziende leader e piccole, pubbliche amministrazioni e sistemi militari. Significa che le economie si devono preparare a una lunga trasformazione.

Se quella dell'intelligenza artificiale e' una partita lunga, l'Europa puo' fare bene, purche' si prepari a giocare sia in difesa e che in attacco: ha gia' fatto le regolamentazioni, e' arretrata nella dotazione di infrastrutture e tecnologie abilitanti, non si e' finora occupata della disponibilita' di materie prime rare, ha meno spazio nei satelliti, e' forte nella produzione di applicazioni a grande valore aggiunto, deve aggiustare come tutti il sistema educativo, non primeggia nella disponibilita' di fondi per gli investimenti, c'e' nel quantum computing. Ma soprattutto ha un'idea originale di quello che vuole: modelli che rispettino i diritti umani, soluzioni che limitino i consumi di energia, applicazioni che valorizzino i suoi punti di forza industriali e le frontiere scientifiche sulle quali primeggia, tecnologie aperte, orientate al bene pubblico, sicure. Se il tempo della trasformazione e' abbastanza lungo e la strategia europea e' abbastanza originale e attraente, le sue chances non sono nulle.

E' un programma realistico? 'The EuroStack initiative', e' uno studio uscito a meta' febbraio, diretto dall'economista Francesca Bria per la Fondazione Bertelsmann e altri: descrive la complessita' del compito ma individua le direttrici di un approccio strategico che e' possibile attuare per alimentare l'intera filiera dell'intelligenza artificiale e aumentare l'autonomia tecnologica europea, dotandosi anche di un fondo sovrano pubblico-privato che dovrebbe raggiungere una dimensione da 300 miliardi di euro per avere il giusto impatto. Ci si puo' arrivare? In questo senso, la congiuntura segna una svolta. Un aumento degli investimenti militari dell'Europa non potra' mancare e dovra' garantire una certa autonomia tecnologica all'Unione.

Intanto, una nuova consapevolezza si fa strada: ai 150 miliardi messi a disposizione da una cordata di imprese private europee raccolte nella European Tech Champions Initiative, il programma pubblico InvestAI aggiungera' altri 50 miliardi per servire obiettivi strategici europei.

Compresa la costruzione di una sorta di CERN dell'AI.

Insomma, la risposta europea si annuncia articolata. Dovra' essere anche geopoliticamente consapevole: l'Europa non e' una potenza autarchica ma una comunita' che prospera in un mondo aperto. Quindi anche le alleanze dovranno essere innovative. Per la diplomazia scientifica, tecnologica ed economica, si annuncia una stagione piu' interessante.

Luca De Biase

(RADIOCOR) 01-03-25 13:55:28 (0308) 5 NNNN