IL MONDO DI TRUMP: l'Italia puo' giocare il ruolo di hub energetico tra Europa e Africa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 feb - Con gli Usa che puntano su Oil&Gas, per il nostro Paese, come per il Vecchio Continente, rimane la via della transizione Europa decisa sulla strada della transizione energetica, pur con un approccio piu' pragmatico. E' una direzione obbligata quella che il continente ha davanti anche a causa della nuova politica energetica americana. Massimo Deandreis, direttore generale di Srm, centro studi che fa capo al gruppo Intesa Sanpaolo, fa una riflessione sui motivi che hanno portato il nuovo presidente Donald Trump a promettere trivellazioni a piu' non posso sotto l'egida di 'drill, baby, drill': 'Credo che la scelta di questa nuova amministrazione di allontanarsi dalle politiche del Green Deal si spieghi con il fatto che gli Stati Uniti sono sostanzialmente autosufficienti nella produzione di Oil&Gas rispetto ai fabbisogni - due numeri coincidenti, il che non vuol dire che non ci siano flussi di import-export - mentre invece non sono ancora autosufficienti nelle materie prime critiche che servono per la produzione di energie rinnovabili come il rame, il nikel, il cobalto, la grafite e altre terre rare che sono oggettivo dominio della Cina, sia per l'estrazione che per la produzione. Nel caso statunitense quindi la transizione energetica pone il rischio di passare da un'indipendenza ad una seppur parziale dipendenza'. Deandreis prova a delineare gli effetti del nuovo corso energetico tracciato da Trump sul Vecchio continente e sull'Italia: 'L'Europa si trova in una posizione opposta rispetto a quella americana poiche' gia' ora ha un grado di dipendenza energetica molto elevato (pari al 58,3%) quindi a differenza degli Stati Uniti l'interesse europeo e' quello di abbassare la quota di dipendenza e diversificare le fonti. In questo contesto credo che sia interesse dell'Ue proseguire nel processo di transizione energetica con un approccio multi-commodities e multi fornitore'. L'Italia ha un grado di dipendenza energetica (che tiene conto anche del fabbisogno di combustibili per i trasporti, non solo per la produzione di elettricita'), del 74,8% , migliorato rispetto al 77,5 pre Covid ma sempre alto, sopra la media europea: 'Piu' di altri Paesi ha interesse alla crescita delle rinnovabili e a sviluppare il suo ruolo di hub energetico ponte tra Europa e Nord Africa che e' anche al centro dell'azione del Piano Mattei', sottolinea Deandreis. Sul breve periodo quali sono le scelte che ci toccheranno di piu'? 'Credo che assisteremo a una crescita delle importazioni di Gnl statunitense in Europa. Ma questo, occorre ricordarlo, e' un processo gia' iniziato da tempo: nel 2021 le importazioni europee di Gnl americano pesavano per il 27% del totale. Oggi questo valore sfiora il 48% del totale. E probabilmente e' destinato a crescere ancora anche come parte di un accordo piu' ampio con l'Unione europea sui temi dei dazi e delle compensazioni. D'altronde l'energia e' per molti Paesi produttori una leva utilizzata per compensare squilibri commerciali in altri settori'. Gli Usa sono il secondo fornitore di Gnl del nostro Paese (con il 34% dei carichi arrivati nel 2024), davanti al Qatar (36%): il gas liquefatto vale il 24% dell'approvvigionamento nazionale, sempre piu' importante dopo la chiusura dei flussi dalla Russia e con l'operativita' dei nuovi rigassificatori. E nonostante la diffusione delle rinnovabili continui, il gas rimane la fonte piu' importante per la produzione energetica, con una quota di circa il 40%.Anche sul fronte dell'eolico offshore, la tecnologia rinnovabile piu' costosa e difficile, qualche ripercussione comincia ad esserci. Trump ha chiesto un arresto temporaneo delle locazioni federali e del rilascio di permessi per nuovi parchi. Se Prysmian ha specificato che la decisione di abbandonare il progetto in Massachusetts di un impianto di cavi per impianti eolici offshore non e' legata alla politica, la danese Orsted, numero uno del settore, ha gia' annunciato maxi-svalutazioni. Al momento non ci sono riflessi diretti dall'Atlantico al Mediterraneo, e l'Italia resta in prima fila nell'offshore galleggiante, con progetti di impianti al largo delle coste al Sud. Si vedra' in futuro da che parte soffiera' il vento.In ogni caso, la strada dell'energia pulita sembra segnata, almeno per l'Europa, Italia inclusa: 'Credo che non si debba confondere una necessaria rivisitazione di alcune politiche europee collegate al Green Deal con l'abbandono del processo di transizione energetica che altri stanno compiendo', riflette Deandreis: 'Stiamo gia' assistendo da parte della nuova Commissione europea a una rivisitazione di alcune policy improntate a un approccio piu' pragmatico e piu' attento all'impatto che le normative hanno sui vari comparti industriali; questo nuovo approccio e' positivo, necessario e credo proseguira'. Ma cio' non vuol dire che l'Europa debba abbandonare la transizione green poiche' questa e' uno strumento per rendere l'Europa e anche l'Italia piu' autonomi e indipendenti. Ricordiamoci che sull'energia e sulle materie prime critiche si gioca ormai la piu' rilevante forma di competizione geo-economica'. Appuntamento il 26 febbraio con la presentazione a Bruxelles del Clean Industrial Deal.

Sara Deganello

