IL MONDO DI TRUMP: il tycoon biondo e il visionario, la coppia rischia di scoppiare?

Relazioni pericolose. Ecco come sta andando tra Trump e Musk (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 mar - Non e' proprio vero che Musk ha risposto sempre in piedi mentre Trump era seduto, quando e' stata fatta quella foto che ormai e' un pezzo di storia, ma certo l'immagine e' forte.

In realta' ai cronisti politici americani aveva risposto a lungo anche Trump, prima di lasciare il palcoscenico a Musk, ma e' molto remota l'ipotesi che in quella occasione il capo del Doge abbia oscurato il presidente degli Stati Uniti contro la sua volonta'.

Quello e' stato il primo momento di ribalta dell'attivita' di Musk come tagliatore della spesa pubblica americana. E Trump aveva appena firmato un nuovo ordine esecutivo per dargli nuovi poteri. Dando sempre piu' concretezza a questo ruolo di Musk che ha sorpreso tutti per rapidita' di esecuzione e centralita' nell'attivita' della Casa Bianca.

Mentre Trump era sulle prime pagine dei giornali per gli sviluppi dei due fronti di guerra internazionali, tra Medioriente, Ucraina e Russia, Musk si prendeva un ufficio nella struttura della Casa Bianca. E faceva mettere una serie di letti per passarci le notti, perche' li' si lavora sempre.

Lui e i 'Doge kids', un gruppo di giovanissimi prevalentemente informatici, stanno mettendo in scena la stessa operazione iper energica e 'diabolica' di SpaceX, Tesla e twitter nei primi mesi dell'acquisizione.

Le modalita' in cui sta agendo il Doge hanno gia' sollevato un mare di cause legali, che in alcuni circostanze potrebbero arrivare alla Corte Suprema. Ci sono state proteste e manifestazioni.

Sembra pero' che Donald Trump, almeno per il momento, non voglia tirarsi indietro. Anzi, in un giochino di rimandi social ha scritto su Truth che Musk 'sta facendo un ottimo lavoro, ma vorrei che diventasse piu' aggressivo'. Lui ha colto la palla al balzo e mandato una mail a 2,3 milioni di lavoratori pubblici, scatenando il panico nelle agenzie governative. La sostanza era: fatemi sapere di cosa vi state occupando entro lunedi' altrimenti potete lasciare il posto.

L'uomo piu' ricco al mondo insieme al presidente degli Stati Uniti, a sua volta tra i piu' ricchi al mondo. Entrambi, non hanno mai avuto un capo. Come andra' a finire?Lo abbiamo chiesto ad Alec Ross, esperto di politiche tecnologiche e di politica americana, nella nuova puntata del podcast Elon dal titolo 'Il ciclone Elon alla Casa Bianca'.

'Sono entrambi lupi Alpha - ci ha risposto - vedremo per quanto possono sostenere questo rapporto, perche' io sono sicuro che nel momento che Trump crede che Musk stia ricevendo troppo credito, lo butta via'. Difficile, ovviamente, prevedere quando. 'In questo momento c'e' una relazione che sembra quasi romantica, di quelle passionali dei primi mesi. Vedremo per quanto tempo puo' continuare.

Possono essere settimane, mesi o forse uno-due anni'.

Luca Salvioli

