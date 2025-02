IL MONDO DI TRUMP: gli annunci e le trivelle. Alla fine con Trump non cambiera' un granche'

Le analisi multimediali del Sole su scenari e contraddizioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 feb - Odorano di petrolio i grandi miti americani, l'abbondanza della frontiera, il riscatto economico nella depressione, la benzina dell'auto per la liberta'. E' dal primo mandato che Donald Trump sfrutta il vecchio slogan 'drill, baby, drill', ma la sua e' un po' un'appropriazione indebita. Infatti, la produzione di petrolio Usa non e' mai stata cosi' alta, e' su un trend crescente dal 2005 sul quale le sue decisioni, come quelle dei precedenti presidenti, contano poco. Certo, allentare ulteriormente le gia' morbide regole ambientali e aprire a nuove aree dove perforare aiutera', ma piu' importanti sono i prezzi del petrolio, la disciplina finanziaria e, soprattutto, lo spirito capitalistico dell'industria petrolifera americana. Il 14 febbraio 2025 Trump ha addirittura istituito un comitato per il dominio energetico, con tre obiettivi, indipendenza energetica, riduzione dei prezzi e sfruttamento delle risorse per il dominio, tutti e tre da tempo raggiunti.

Sull'indipendenza, e' dal 2019 che esportano piu' energia di quanto ne importino, grazie anche alla decisione di Obama di eliminare il divieto di esportare petrolio nel 2015. Circa i prezzi, anche questi sono bassi, il petrolio a 70 dollari consente la benzina a 3 dollari per gallone, lontanissimo dalla soglia critica di 4 dollari oltre la quale gli elettori si infuriano. Il gas, nonostante il freddo di quest'inverno, si tiene intorno ai 10 dollari a MWh, una distanza abissale rispetto ai 50 euro dell'Europa. Le esportazioni di energia, a proposito di dominanza, non sono mai state cosi' alte: quelle petrolifere, con 9 milioni barili giorno, sono di poco piu' alte di quelle dell'Arabia Saudita; quelle di gas naturale liquefatto (Gnl), a 120 miliardi metri cubi all'anno sono le prime al mondo, davanti alle 110 del Qatar e dell'Australia. Insomma, mai come adesso le cose per l'energia sono andate bene, ma, nonostante cio', Trump vuole insistere. Ma a noi che ne viene? Prima di tutto e' positivo che abbia tolto la pausa sulla realizzazione di nuovi terminali di esportazione di Gnl. I prezzi europei, per scendere, potranno contare su maggiori esportazioni dagli Usa nei prossimi anni che, con Biden, erano un po' piu' incerte.

Nel 2024 gli Usa hanno esportato nell'Ue 45 miliardi di metri cubi; nel 2016, quando venne eletto Trump la prima volta, erano zero, mentre entro il 2030, con tutti i progetti in veloce approvazione, potranno raddoppiare a 100 miliardi. Per dare un ordine di grandezza, prima della guerra la Russia ci dava 150 miliardi di metri cubi e quest'anno dovremmo avvicinarci allo zero. Ottime notizie, in sostanza per le nostre bollette. Per il petrolio il quadro e' piu' incerto, perche', anche se Trump fara' di tutto per spingere su piu' trivelle, il problema e' che i prezzi del petrolio sono bassi e la disciplina finanziaria delle compagnie, ovvero bassi investimenti, impedisce di accelerare. Quest'anno la produzione Usa sara' di 13,6 milioni di barili al giorno, 0,4 in piu' del 2024, ma il doppio di 20 anni prima quando comincio' la rivoluzione del fracking. E' possibile, come accaduto in passato, che quel tessuto di migliaia di piccole imprese che si sono inventate la fratturazione idraulica, stupiscano ancora e continuino ad aumentare la produttivita' dei giacimenti. In tal caso sara' una crescita dovuta allo spirito del capitalismo e non tanto alla spinta della Casa Bianca. Altri dubbi vengono dalla politica estera di Trump, perche', seppur in maniera attenuata rispetto al passato, la geopolitica incide sempre sul mercato petrolifero. Nel 2017 impose sanzioni dure contro l'Iran, stracciando gli accordi di Obama e riducendo i volumi di esportazioni di petrolio di Teheran. Non e' assurdo, visto l'allineamento con Israele, ipotizzare addirittura una guerra contro l'Iran, di cui si parla dalla presa degli ostaggi del 1979. Tale aggressivita' potrebbe essere favorita dal fatto che l'impatto sui prezzi del petrolio sarebbe trascurabile, perche' ci sono 5 milioni di barili al giorno di capacita' produttiva inutilizzata, un record confortevole. Molto dipendera' dall'alleato saudita, il primo che, nel maggio del 2017, visito' da nuovo presidente. Nel 2015 Riad decise di inondare di petrolio il mercato per punire Obama per gli accordi con l'Iran e per mettere fuori mercato la produzione da fracking che stava esplodendo.

I prezzi scesero nel 2016 a 30 dollari e ci misero due anni per tornare sopra i 70. Con Trump i rapporti sono migliori, ma l'eccesso di capacita' produttiva di Riad e' altissimo ed e' da anni che si accolla l'onere di dare maggiore stabilita' ai prezzi. Se dovesse stancarsi, come avvenne nel 1985, nel 1998 e nel 2015, inonderebbe i mercati e i prezzi crollerebbero. E' musica per le orecchie di noi europei, che dipendiamo dalle importazioni di petrolio per il 90% dei consumi. Altro non possiamo fare, stare alla finestra a guardare quello che ci passa sopra, sognando la transizione energetica, mentre Trump proclama, per chi se n'e' dimenticato, che l'accesso facile alle risorse naturali non e' solo mito, ma condizione di forza economica e politica.

Davide Tabarelli

