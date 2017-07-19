Il Gruppo 24 ORE: dal 22 al 26 settembre a Cersaie 2025

Radio 24 e l'Area Servizi Professionali e Formazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 set - Dal 22 al 26 settembre 2025, il Gruppo 24 ORE e' presente a Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno giunto alla sua 42esima edizione con Radio 24, per trasmettere in diretta i programmi dalla fiera con gli studi posizionati presso l'area The Square - stand 91 e l'Area Servizi Professionali e Formazione del Gruppo 24 ORE con uno spazio dedicato a professionisti, alle imprese e alla PA per scoprire le soluzioni piu' innovative a supporto dell'attivita' quotidiana con uno stand posizionato nel Padiglione Hall MALL 29/30 allo Stand 27.

L'appuntamento, ospitato da BolognaFiere, e' un punto di riferimento globale per il settore, dedicato all'innovazione, al design e alla progettazione responsabile degli spazi abitativi.

Radio 24 raccontera' in diretta i temi chiave della manifestazione, dialogando con protagonisti dell'industria, dell'economia, della cultura e della formazione. Un palinsesto speciale accompagnera' i visitatori e gli ascoltatori, con approfondimenti dedicati alle sfide e alle evoluzioni del comparto ceramico e dell'arredobagno. Lunedi' 22 settembre, il pomeriggio si apre con Focus Economia condotto da Sebastiano Barisoni, dalle 17:00 alle 18:30.

Martedi' 23 settembre, Effetto Giorno con Alessio Maurizi andra' in onda dalle 13:00 alle 14:00, a seguire, dalle 14:00 alle 15:00, Tutti Convocati con Giovanni Capuano portera' in fiera il dialogo tra sport e impresa, con ospiti dal mondo dello sport e del design. Mercoledi' 24 settembre, Due di Denari con Debora Rosciani e Mauro Meazza sara' in diretta dalle 12:00 alle 13:00 per esplorare le professioni della ceramica, a seguire Essere e Avere con Maria Luisa Pezzali approfondira' i trend del settore. Giovedi' 25 settembre, Voci di Impresa a cura di Giulia Bassi dara' spazio alle storie aziendali, raccontando l'innovazione e le testimonianze dirette delle imprese protagoniste del comparto ceramico. Infine, Radio Next condotto da Pepe Moder si occupera' di digitalizzazione delle PMI, con focus sull'intelligenza artificiale applicata alla produzione e sulla gestione dei dati generati dalla fabbrica 4.0.

Radio 24 sara' presente per dare voce dell'eccellenza italiana a Cersaie, raccontando in diretta le trasformazioni di un settore che coniuga tradizione e innovazione e contribuisce a valorizzare le eccellenze del Made in Italy promuovendo il dialogo tra i protagonisti del cambiamento.

Tutti gli aggiornamenti e i contenuti saranno disponibili su radio24.it e sui canali social ufficiali della radio del Gruppo 24 ORE.

L' Area Servizi Professionali e Formazione del Gruppo 24 ORE invece, sara' presente nel Pad/Hall MALL 29/30 Stand 27 per presentare un piano integrato di informazione e di aggiornamento normativo, fiscale, giuridico e tecnico, insieme ai percorsi di formazione specializzata e ai servizi digitali per la gestione delle attivita' professionali e aziendali. In particolare, i visitatori avranno l'occasione di conoscere il sistema informativo professionale de Il Sole 24 Ore, con banche dati, riviste e strumenti digitali per l'approfondimento e la ricerca; l'offerta di Sole 24 ORE Formazione, con corsi, master ed eventi di aggiornamento pensati per avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, tecnici e manager ed infine le soluzioni digitali innovative, dai tool di intelligenza artificiale ai software di supporto operativo, per aumentare l'efficienza e la competitivita' di studi e aziende.

Lo stand dell'Area Servizi Professionali e Formazione sara' anche uno spazio di incontro e confronto con gli esperti del Gruppo 24 ORE, per discutere delle sfide attuali e future delle professioni e del mondo delle imprese.

Per l'occasione e' stato realizzato il fascicolo 'Economia del design: innovazione, impresa e mercati' da distribuire ai visitatori della fiera per accompagnare tutti i professionisti presenti e fornire loro uno strumento di approfondimento e aggiornamento con un'analisi dettagliata dei trend di mercato e delle innovazioni di prodotto.

