Ikea: azienda, premio e' legato a obiettivi, ma in 2025 non raggiunti
'Rammarico per no accordo su rinnovo contratto integrativo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 nov - Il premio di partecipazione 'costituisce un sistema premiale strettamente correlato al raggiungimento di specifici obiettivi prefissati. Purtroppo, il mancato conseguimento di tali obiettivi non consente, per l'anno in corso, di erogare il premio a tutti i co-worker'. E' quanto scrive Ikea Italia in una nota dopo lo sciopero indetto dai sindacati per il prossimo 5 dicembre. Pur 'nel pieno rispetto del diritto di sciopero', l'azienda auspica 'una pronta ripresa di un dialogo costruttivo con tutte le parti coinvolte'.
Per Ikea, 'rimane il rammarico per non aver raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto integrativo che avrebbe consentito a tutti i co-worker di fruire un premio di gran lunga migliorativo rispetto all'attuale sistema premiante'.
Da questo punto di vista, l'azienda spiega di aver 'costantemente ricercato un confronto con le sigle sindacali e conferma la propria disponibilita' a sottoscrivere il contratto in qualsiasi momento - anche con una durata ridotta rispetto alla normale vigenza - sulla base della proposta aziendale, la quale si presenta evidentemente migliorativa'.
