Iif: debito globale salito di 26,4 trilioni$ nei primi 9 mesi a 346 trilioni

Debito salito di 17 trilioni nei mercati maturi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 dic - Il debito globale totale e' aumentato di oltre 26,4 trilioni di dollari nei primi tre trimestri dell'anno, portando lo stock complessivo a poco meno di 346 mila miliardi di dollari (310% del Pil mondiale). E' quanto emerge dalla nuova edizione del Global Debt Monitor pubblicato oggi dall'Institute of International Finance secondo cui l'aumento e' stato concentrato negli Stati Uniti, in Cina e nei principali mercati maturi che hanno beneficiato anche della riduzione dei tassi operata dalle rispettive banche centrali. "I mercati maturi - si legge nel rapporto - hanno aggiunto oltre 17 trilioni di dollari, spingendo il loro totale a piu' di 230 trilioni. Oltre agli Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito hanno registrato alcuni dei maggiori aumenti. Con il debito totale nei mercati emergenti che ha raggiunto un nuovo massimo di oltre 115 trilioni di dollari nel terzo trimestre del 2025 - in aumento di 5,5 trilioni rispetto alla fine del 2024 - Brasile, Russia, Corea, Polonia e Messico hanno visto gli incrementi maggiori dopo la Cina. Un dollaro Usa piu' debole ha inoltre svolto un ruolo importante nell'aumentare il valore in dollari del debito per i mutuatari non denominati in dollari. L'aumento del debito globale continua a concentrarsi nel settore pubblico, con Cina e Stati Uniti che ancora una volta registrano i maggiori incrementi, seguiti da Francia, Italia e Brasile. Con i disavanzi di bilancio ancora elevati - e l'impatto di ampi pacchetti di stimolo fiscale che iniziera' nel 2026 in Giappone, Stati Uniti, Germania e Cina - e' probabile che i governi continuino ad aumentare i loro oneri debitori e le spese per interessi. Di conseguenza, l'attenzione degli investitori si sta spostando sempre piu' verso le aste di titoli di Stato e i piani di indebitamento dei governi".

