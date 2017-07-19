Iif: debito aziendale vicino ai 100 trilioni, corsa ai finanziamenti per AI

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 dic - Il ritmo di accumulo del debito da parte delle societa' non finanziarie e' aumentato in modo significativo quest'anno, sostenuto ancora una volta da condizioni di finanziamento piu' favorevoli sia a livello domestico che internazionale. Il debito societario si sta ora rapidamente avvicinando alla soglia dei 100.000 miliardi di dollari - proprio mentre il debito pubblico ha superato tale livello all'inizio di quest'anno. E' quanto emerge dalla nuova edizione del Global Debt Monitor pubblicato oggi dall'Institute of International Finance. L'aumento - si legge nel rapporto - e' stato particolarmente pronunciato in Cina, Francia, Germania e Stati Uniti, dove l'emissione di obbligazioni societarie da parte di emittenti high-yield ha raggiunto un livello record quest'anno.

L'impennata dei prestiti e' stata particolarmente evidente tra le societa' legate all'intelligenza artificiale. Un modello simile e' stato osservato tra le aziende della cleantech, dove l'aumento del ricorso al mercato dei capitali e' stato trainato soprattutto dalle societa' cinesi, seguite da quelle brasiliane e coreane. "In netto contrasto - e nonostante il forte interesse degli investitori - la capacita' delle aziende del settore della difesa di accedere ai mercati del debito e' stata limitata. Tuttavia, poiche' i governi cercano di modernizzare la loro architettura di difesa e mobilitare finanziamenti dal settore privato - in particolare per le Pmi - sara' essenziale monitorare attentamente le dinamiche del debito in tutto il settore della difesa". In sintesi, "la crescente leva finanziaria nei settori dell'AI, della tecnologia pulita e della difesa dovrebbe plasmare i mercati del credito nei prossimi anni.

Mentre molte aziende dell'intelligenza artificiale e della tecnologia hanno tradizionalmente finanziato gli investimenti attraverso flussi di cassa interni - e l'accesso delle aziende della difesa ai mercati dei capitali e' stato storicamente limitato - ora e' in corso un chiaro passaggio verso un uso piu' attivo dei mercati obbligazionari, un maggiore ricorso ai prestiti bancari e una maggiore dipendenza dal debito privato".

Cop

(RADIOCOR) 09-12-25 16:30:51 (0492) 5 NNNN