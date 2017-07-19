Igd Siiq: intesa con Coop Alleanza 3.0 per gestione 40 asset al 2028 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 dic - Nell'ambito dell'accordo, Igd ha acquisito da una societa' terza un immobile a destinazione logistica ubicato a San Vito al Tagliamento (PN), per un importo di 10,5 milioni di euro, gia' in uso a Coop Alleanza 3.0, con la quale ha stipulato in pari data un contratto di locazione di lunga durata. L'asset sara' sottoposto a un intervento di ampliamento, che prevede anche l'inserimento a cura e spese di Coop Alleanza 3.0 di impianti speciali per la conservazione e lo stoccaggio di prodotti a temperature controllate, fondamentali nella logistica per la Gdo.

Igd si impegna a rimborsare i costi dell'ampliamento, entro un cap fissato a 16 milioni di euro, al collaudo degli impianti realizzati nella nuova porzione, previsto non piu' tardi di giugno 2027. Il canone di locazione avra' un importo di 825.000 euro annui fino al rimborso dei costi da parte di IGD, per poi passare a un totale annuo pari a 1.980.000 euro, mediante la sottoscrizione di un contratto di locazione della durata di 18 anni senza facolta' di recesso.

L'immobile e' destinato a essere utilizzato da Coop Alleanza 3.0 per assicurare il servizio logistico su tutta la rete collocata in Friuli Venezia-Giulia e Veneto, inclusi numerosi asset oggetto del nuovo mandato di gestione stipulato con IGD, che a sua volta possiede o gestisce diversi centri commerciali nell'area (Cone' a Conegliano Veneto, Clodi' a Chioggia e Centro Piave a San Dona' di Piave).

com-bla

(RADIOCOR) 18-12-25 14:06:29 (0402) 5 NNNN