Ieo: presentato bilancio sociale dell'Istituto e del Cardiologico Monzino

Il presidente Cimbri: in 2019 superato budget Regione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 set - Carlo Cimbri, presidente dell'Istituto Europeo di Oncologia, e Carlo Buora, presidente del Centro Cardiologico Monzino, insieme a Roberto Orecchia, direttore scientifico Ieo, e Giulio Pompilio, direttore scientifico Monzino, hanno presentato oggi a Milano, il primo bilancio sociale dei due centri. 'Per noi responsabilita' sociale significa innanzitutto garantire il miglior percorso di cura a tutti i pazienti indipendentemente dalla rimborsabilita' delle prestazioni e dei farmaci - ha dichiarato Cimbri - Nel 2019 Ieo ha superato il budget stabilito da Regione Lombardia, relativo al volume di prestazioni di ricovero, di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale, per un importo di 4,6 milioni di euro: un costo che Ieo ha deciso di sostenere a beneficio dei suoi pazienti, come fa da molti anni, per ovviare ai limiti di spesa. Nel 2019 i finanziamenti per la ricerca sono stati reperiti per 24 milioni totali da grants, donazioni e 5x1000 dei cittadini.

Ieo finanzia con proprie risorse significative i costi non coperti dall'insieme di questi contributi'.

'Al di la' di questi numeri - ha continuato Cimbri - l'impatto sociale di Ieo si misura anche nel suo essere un modello etico, che insegna che la sanita' d'eccellenza non puo' essere un luogo di profitto. Questo e' il senso del nostro statuto societario, che stabilisce che almeno l'80% dell'utile netto venga destinato alla ricerca, alle nuove tecnologie e allo sviluppo delle attivita' cliniche. In 25 anni di storia di Ieo nessun dividendo e' mai stato distribuito ai soci.' 'Il Monzino nasce 40 anni fa come atto di solidarieta' sociale di un privato cittadino. - ha aggiunto Buora - L'integrazione nel gruppo Ieo, nel 2000, ha permesso di mantenere nel tempo questa missione: l'eccellenza di cura per tutti coloro che si rivolgono a noi e' stata garantita, anche nei momenti di crisi economico-finanziarie o di altra natura, come quella causata dal Covid 19. Anzi, posso affermare che il nostro impegno sociale e' stato ancora piu' forte di fronte alla pandemia".

