Ieo: in 2025 utile a 4,47 mln, cda 'avanti con progetti sviluppo' -2

Ricavi a 324 milioni (+6,4%) con ebitda a 22,1 mln (+4,6%) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 giu - Tirando le somme, il conto economico dello Ieo registra nel 2025 un incremento dei ricavi complessivi per 19,6 milioni (su un totale di oltre 324 milioni, +6,4%) grazie all'aumento di ricoveri in regime privato, prestazioni ambulatoriali, 'trial' clinici, contributi di ricerca e attivita' tramite il Servizio sanitario nazionale. L'ebitda e' pari a 22,1 milioni (+4,6%), mentre il patrimonio netto supera i 153 milioni.

Il cda, nella sua lunga relazione, passa in rassegna tutta la recente gestione dello Ieo, sottolineando come negli ultimi anni l'Istituto abbia avviato 'un importante processo di ampliamento e razionalizzazione degli spazi', visto che la domanda di servizi sanitari e' 'in costante crescita' e servono 'strutture sempre piu' moderne, funzionali e tecnologicamente avanzate'. In questa prospettiva, nei mesi scorsi, e' stato completato il nuovo edificio, denominato Ieo3, che ospita un nuovo complesso operatorio, farmacia ospedaliera e diversi locali tecnici.

Sul fronte patrimoniale, pur con 'grande attenzione' ai flussi finanziari, come dimostra la Pfn positiva per 6,5 milioni, scrive ancora il board, 'sono stati attuati gli investimenti' previsti. Tutto questo, si legge in piu' punti, nonostante il blocco del tetto ai budget per le strutture private accreditate, che prosegue da anni da parte della Regione Lombardia, impedisca di stare al passo con la domanda crescente di prestazioni da parte dei cittadini. Cosi' come il fatto che il settore pubblico rappresenti quasi il 58% del fatturato clinico dell'Istituto resta uno dei fattori sotto osservazione (visto che la capacita' di spesa della Pubblica amministrazione, per sua natura, e' ballerina). Nel 2025 sono state poi messe in campo anche diverse politiche di "retention" verso il personale di eccellenza, cosi' come sono proseguiti gli ingressi di medici, infermieri e tecnici per rafforzare lo Ieo 'con personale molto qualificato, con esperienza e con grandi prospettive'.

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