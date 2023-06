Ieg: dall'8 al 12 settembre tornano Vicenzaoro e VO'Clock Prive'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 28 giu - Torna, dall'8 al 12 settembre, Vicenzaoro September, affiancato, tra l'8 e il 10 dello stesso mese, da VO'Clock Prive', l'evento aperto al pubblico dedicato all'orologeria contemporanea.

Tra i top brand presenti la maison Damiani, Roberto Coin, la valenzana Crivelli, la vicentina Fope, la fiorentina Annamaria Cammilli. Esposte poi le creazioni di Roberto De Meglio, quelle di Palmiero e del gruppo genovese Gismondi 1754. Presenti poi numerosi brand di gioielleria classica che tramandano la tradizione orafa che si respira in Veneto e Piemonte, come Leo Pizzo, Mirco Visconti, Davite & Delucchi, Giorgio Visconti, World Diamond Group.

Tra le new entry di quest'anno la maison spagnola Carrera y Carrera, che, con i suoi oltre 135 anni di tradizione gioielliera e un nuovo team creativo diretto da Daniel Calvo, propone creazioni ispirate all'arte, all'architettura e alla natura. In vetrina anche il design made in Germany di Jorg Heinz, rinomato per il suo sistema di fermagli intercambiabili; le linee classiche e quelle piu' tradizionali di Staurino Fratelli; i gioielli di Maison Birks, leader canadese di alta gioielleria. Il settembre di Vicenzaoro segna anche il ritorno dello storico marchio valenzano Vendorafa, recentemente rilevato da Gismondi 1754 per completare l'offerta del gruppo e in particolare per la riconosciuta presenza del marchio all'estero, e in particolare in Stati Uniti e Giappone.

Torna anche The Design Room dove le nuove tendenze del mercato, la maestria artigianale e il talento creativo saranno i protagonisti dell'area laboratorio.

