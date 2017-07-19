Ieg: dal 4 al 7/11 Ecomondo a Rimini con focus su economia circolare e blue economy

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 set - Alla Fiera di Rimini: dal 4 al 7 novembre, Ecomondo, organizzato da Italian Exhibition Group (IEG), accende i riflettori su economia circolare, green e blue economy, riunendo aziende, ricercatori e istituzioni in un dialogo a livello globale.

Grazie a ben 166.000 mq di area espositiva, la manifestazione si articola in sette macroaree tematiche, ciascuna dedicata a un aspetto chiave della transizione ecologica. Oltre alle aree e ai distretti da scoprire, addetti ai lavori e stakeholder della sostenibilita' possono approfondire i temi chiave della transizione ecologica partecipando ai numerosi convegni in programma.

Il palinsesto convegnistico, curato dal Comitato Tecnico Scientifico di Ecomondo presieduto dal professor Fabio Fava, esplora temi cruciali per ogni ambito della sostenibilita'.

Nel settore Sites and Soil Restoration, la IV edizione degli 'Stati generali per la salute del suolo - Bioeconomia circolare e opportunita' per la rigenerazione dei suoli', a cura del CTS di Ecomondo & Re Soil Foundation, National Bioeconomy Coordination Board (NBCB), fa luce sulle ultime novita' della bioeconomia, offrendo un aggiornamento sulle piu' recenti politiche europee, tra cui la 'Legge sul monitoraggio del suolo', la nuova Strategia Europea per la Bioeconomia e la 'Vision for Agriculture and Food'. Saranno inoltre evidenziati i benefici prodotti dalla Missione UE 'A Soil Deal for Europe' sia a livello europeo che nazionale, insieme a una panoramica dei progetti che mettono in relazione la salute del suolo, l'agricoltura e l'innovazione in Europa e in Africa. Nel settore Environmental Monitoring and Earth Observation, il convegno 'From sky to ground: Earth observation for sustainable critical raw materials management', a cura del Comitato Tecnico Scientifico di Ecomondo & del Politecnico di Torino, CINECA, Spatial Agency, esplora come le tecnologie di osservazione della Terra (EO) e i dati satellitari stanno trasformando la nostra capacita' di monitorare, valutare e gestire gli impatti ambientali e le catene di fornitura delle materie prime critiche.

com-rmi

(RADIOCOR) 27-09-25 15:14:49 (0323)ENE 5 NNNN