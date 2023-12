Ieg: 1.300 espositori e buyer da 130 paesi per Vicenzaoro January

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 18 dic - Vicenzaoro January scalda i motori per il suo 70mo anniversario tra il 19 e il 23 gennaio 2024, con oltre 1300 espositori, dei quali il 40% esteri da 37 Paesi, e buyer attesi da oltre 130 nazioni del mondo. Per questo storico anniversario Vicenzaoro propone un'esperienza di business con le ultime tendenze dei preziosi e i designer piu' ricercati.

Dall'alta gioielleria all'oreficeria, con tutto il Made in Italy e le eccellenze internazionali, componenti, semilavorati, diamanti e prietre preziose, servizi come packaging e visual merchandising, l'offerta di salone rappresenta tutta la supply chain con espositori anche dall'Asia, e in particolare Cina e Hong Kong, India, Tailandia.

Tra i brand presenti, Damiani, Roberto Coin, Crivelli e FOPE ma anche le case di alta gioielleria europee e internazionali: dalle tedesche Schreiner Fine Jewellery, Hans Krieger, Giloy, Breuning, Niessing, Jorg Heinz e Heinz Mayer, alle spagnole Da'maso Martinez, Carrera y Carrera e Facet, apprezzata new entry, per arrivare alle creazioni delle francesi Akillis e Djula, dell'australiana Autore o di Faberge' dal Regno Unito.

Com-col-ric

(RADIOCOR) 18-12-23 11:43:12 (0298) 5 NNNN